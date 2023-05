Predseda parlamentu Boris Kollár (57) má už túto sobotu odletieť s delegáciou do Latinskej Ameriky pri príležitosti oficiálnej návštevy Kuby, Čile, Uruguaja a Brazílie. Ide o 9-dňovú zahraničnú cestu s celkovými nákladmi do 1 milióna eur. Podľa Smeru-SSD však nejde o žiadnu pracovnú cestu, ale výlet do luxusných destinácií za neuveriteľné peniaze.

Predseda parlamentu Kollár má už túto sobotu odletieť s delegáciou do Latinskej Ameriky pri príležitosti oficiálnej návštevy Kuby, Čile, Uruguaja a Brazílie. Ide o 9-dňovú zahraničnú cestu, ktorého celkové náklady sa vyšplhajú do 1 milióna eur. Predseda Smeru-SSD Robert Fico však na dnešnej tlačovej konferencii strany upozornil, že obsah cesty do Latinskej Ameriky nezodpovedá uvedeným finančným nákladom. Kollár s delegáciou vraj nemajú pripravený žiaden seriózny pracovný program, len pobyty v luxusných hoteloch a návštevu známych turistických atrakcií.

Fico bol požiadaný o schválenie zahraničnej cesty do Latinskej Ameriky pre dvoch svojich poslancov – Ladislava Kamenického a Mariána Kéryho, ktorí mali byť súčasťou delegácie predsedu Národnej rady SR Kollára. Smer si následne vyžiadal program tejto oficiálnej návštevy. „Keď sme sa dostali k programu, ktorý nám dali, zhodli sme sa na tom, že toto je jedna veľká hanba. Je to cesta, ktorá nemá absolútne žiadny účel a je to jednoducho primitívny výlet za neuveriteľné peniaze,“ skonštatoval Fico. Z tohto titulu Smer nesúhlasil s účasťou svojich členov v delegácii predsedu parlamentu.

„Niet na Slovensku ani vo svete cestovná kancelária, ktorá by ponúkala taký výlet, na aký idú teraz poslanci Národnej rady, predseda parlamentu a časť zamestnancov Národnej rady. Letia vládnym špeciálom, budú bývať v luxusných hoteloch, majú všetko zaplatené a zabezpečené, plus ešte dostanú aj diety,“ kritizoval Fico. „V podstate idú na zahraničnú cestu, kde uvidia kus sveta, kde nemusia nič robiť a dostanú všetko zadarmo,“ uviedol ďalej. Fico upozornil, že v delegácii, ktorá odlieta do Latinskej Ameriky nie je ani jeden podnikateľ, teda cesta podľa jeho slov nemá nič spoločné s nejakou obchodnou misiou.

VIDEO: Robert Fico považuje cestu Kollára a jeho delegácie do Latinskej Ameriky za výlet do luxusných destinácií za neuveriteľné peniaze:

Odlietať sa má už túto sobotu, prílet delegácie do Havany na Kube sa plánuje vo večerných hodinách, kde účastníci delegácie prespia v dvoch luxusných hoteloch. Predseda parlamentu Kollár má prespať v päťhviezdičkovom Hotel Melia Internacional Varadero, v ďalšom päťhviezdičkovom Gran Hotel Manzana Kempinski prespí časť delegácie. Skupina podľa zistení Smeru nemá pripravený žiaden pracovný program na ďalší deň. V nedeľu večer odlietajú z Havany do Santiago de Chile, kde mimo stretnutia sa slovenského predsedu parlamentu s predsedom parlamentu v Chile, žiadny iný program nie je pripravený. Delegácia tu má prespať v päťhviezdičkovom hoteli Sheraton Santiago Hotel.

Skupina následne letí zo Santiaga de Chile do Montevidea v Uruguaji, kde majú prespať v štvorhviezdičkovom hoteli Radisson Montevideo. Následne majú odletieť do Brazílie, kde opäť nemajú pripravený žiaden seriózny pracovný program. Po tomto cestujú do Rio de Janeiro. V Brazílii budú ubytovaní vo štvorhviezdičkovom hoteli Windsor Leme na Copacabane. Podľa programu ich tam čaká večera v brazílskej reštaurácii pri pláži Ipanema, návšteva sochy Ježisa Krista na hore Corcovado, návšteva štvrte Santa Tereza, schodov Selaron a katedrály sv. Sebastiana. Podľa šéfa Smeru v programe opäť nie je žiadne také stretnutie, čo by napomáhalo rozvoju ekonomických vzťahov medzi Slovenskom a menovanými krajinami.

Celkové náklady oficiálnej návštevy Kuby, Čile, Uruguaja a Brazílie, ktorej sa Kollár s delegáciou zúčastnia medzi 20-.28. májom majú byť do 1 milióna eur. Smer-SSD preto vyzval predsedu parlamentu Kollára, aby túto zahraničnú cestu do Latinskej Ameriky zrušil.

O stanovisko k medializovaným informáciám sme poprosili aj Borisa Kollára. Správu budeme aktualizovať o jeho vyjadrenie!