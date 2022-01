Lídrovi Smeru-SD Robertovi Ficovi (57) mali zrušiť obvinenie súvisiace s decembrovým autoprotestom v Bratislave. Zrušené malo byť aj začatie trestného stínania. Uviedol to šéf Smeru na tlačovej konferencii strany s tým, že ho o tom v pondelok informoval jeho právny zástupca.

Lídra Smeru-SD Roberta Fica odviedla polícia 16. decembra 2021 večer krátko pred tým, ako sa mal začať stranou ohlásený protestný sprievod autami na Tyršovom nábreží v bratislavskej Petržalke. Policajti informovali, že ho predviedli na základe dožiadania orgánu činného v trestnom konaní. Fico bol krátko po 20. hodine prepustený z policajnej stanice. Šéf Smeru následne informoval, že bol obvinený z trestného činu podnecovania. Označil to za vymyslené, nikto podľa neho nemal záujem vyvolávať napätie.

Fico povedal, že "jediným účelom tohto smiešneho zákroku bolo, aby sa nemohol zúčastniť autoprotestu". Dodal, že ho minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), policajný šéf Štefan Hamran alebo Mikulcov poradca Jaroslav Spišiak nezastrašia. Dočasne poverený policajný prezident Hamran odmietol akúkoľvek politizáciu. Zdôraznil, že aj v tom čase platil núdzový stav, ktorý nemožno porušovať ani vyzývať na jeho porušovanie. Deklaroval, že polícia bude aj do budúcna podobne zasahovať bez ohľadu na politickú príslušnosť aktérov.

„Je to bezprecedentné porušenie ústavy, keď poslanec Národnej rady nemôže byť zadržaný pri výkone svojej. Jediný prípad je, ak by bol zadržaný pri páchaní trestného činu, čo v tomto prípadne neplatí. Je to obrovská nadpráca policajtov,“ povedal po predvedení Fica exminister vnútra Robert Kaliňák.

Na dnešnej tlačovej konferencii strany Smer-SD Ficovi informoval, že mu mali zrušiť obvinenie súvisiace s decembrovým autoprotestom v Bratislave. Zrušené malo byť aj začatie trestného stínania. Fica o tom v pondelok informoval jeho právny zástupca.

Polícia potvrdila, že zo strany dozorujúceho prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave prišlo k zrušeniu obvinenia a uznesenia o začatí trestného stíhania vo veci prečinu podnecovania. "Vo veci sa koná aj naďalej," uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

