Hoci podľa slov šéfa Smeru Roberta Fica (55) jeho dlhoročný kolega Robert Kaliňák (49) vo vedení strany končí, neznamená to ešte, že Kaliňák vo vedení Smeru nebude. Podpredsedníctva by sa totiž mohol ujať Kaliňákov synovec Erik (29)!​

Fico sa však odpovedi na otázku, či by sa vo vedení Smeru mohol objaviť Erik Kaliňák, snažil vyhnúť. „Robert Kaliňák nebude na víkendovom sneme kandidovať na pozíciu podpredsedu strany Smer, to je hotová vec,“uviedol, no nakoniec kandidatúru Erika Kaliňáka nevylúčil. „Nechajte to na delegátov našej strany. Keby tam aj bol, aký je to problém, či je tam také či onaké priezvisko,“uzavrel polemiku predseda strany.

Samotný Robert Kaliňák by sa však mal ujať vedenia právneho tímu Smeru. Šéf Smeru opätovne vyjadril svoju plnú podporu poslancovi Ľubošovi Blahovi (40), o ktorom v utorok vyhlásil, že by bolo pre neho „veľkým potešením spolupracovať s Blahom ako s podpredsedom strany Smer“.​

Pri otázke o zotrvaní exministra obrany Martina Glváča (52) na poste bratislavského krajského predsedu Smeru, bývalý trojnásobný premiér uviedol, že „momentálne platí, že má podporu krajskej organizácie“ Fico pritom opätovne predstúpil pred novinárov bez rúška a to napriek tomu, že sa konala v interiéri. Na kritiku zástupcov médií reagoval podráždene. „Odporučil by som vám urobiť tlačovku s rúškom a pochopili by ste, o čom sa tu bavíme,“ poznamenal. „Rúška sa mi nepáčia, myslím, že by ste mali vidieť naše tváre, aby ste videli, či to, čo hovoríme, myslíme vážne,“ uzavrel Fico.