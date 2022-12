Bývalý trojnásobný premiér a šéf Smeru Robert Fico prežíva pre rozhodnutie generálnej prokuratúry Maroša Žilinku šťastné chvíle. Tá totiž cez paragraf 363 zrušila Ficovi, Robertovi Kaliňákovi, policajnému exprezidentovi Tiborovi Gašparovi a oligarchovi Norbertovi Bödörovi obvinenie v kauze Súmrak. Expremiér sa v reakcii na to nechal uniesť a dal svojim myšlienkam voľný priebeh. Bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek to ale tak pozitívne pre štvoricu zbavenej obvinenia nevidí.

Fico od začiatku svojho obvinenia tvrdí, že kauza Súmrak je len politický proces namierený proti predstaviteľom Smeru. Po zrušení obvinenia prešiel dokonca do protiútoku a použil pri tom drsné slová. Ako inak, odniesli si to žurnalisti. „Novinárom na to, aby spochybňovali rozhodnutie generálneho prokurátora stačí, že majú dieru v zadku,“ znie titulok Ficovho statusu na sociálnej sieti.

„Novinárske prostitútky vytvárajú obraz, že každá trestná vec, nech je akokoľvek vymyslená a nezákonná, sa musí dostať pred súd,“ napísal šéf Smeru. Tým podľa neho dávajú novinári ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi a špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi ´fašistické právomoci´. „V našej slávnej kauze Súmrak boli obvinenia nezákonné,“ povedal Fico.

Medzi skutkami, z ktorých bola štvorica obvinená, sa nachádza aj to, že sa nezákonným spôsobom (cez pracovníkov finančnej správy) dostávali k informáciám a daňovým tajomstvám, ktoré potom Fico s Kaliňákom zverejňovali na brífingoch. Šéf Smeru pripomenul aj ďalší dôvod z obvinenia: „Je nezmyslom obviniť nás zo založenia zločineckej skupiny tým, že sme ako členovia vlády dosadili do funkcií nami vybrané lojálne osoby. Takto sa predsa vždy postupuje po voľbách a ide o základ demokracie.“ Obvinenia zrušil prvý námestník generálnej prokuratúry Jozef Kandera a informoval o tom spolu so Žilinkom.

