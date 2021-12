Ak sa možnosť skrátenia volebného obdobia referendom nedostane do ústavy v tomto volebnom období a Hlas-SD sa v budúcnosti stane členom vládnej koalície, nebude sa báť zmeniť ústavu a túto možnosť voličom dať.

V diskusii na TASR TV to povedal predseda mimoparlamentného Hlasu-SD a súčasný nezaradený poslanec Národnej rady SR Peter Pellegrini s tým, že jediným cieľom politika by nemalo byť udržanie sa pri moci. Na iniciovanie úspešného referenda musí petičný výbor vyzbierať viac ako 350.000 podpisov a zúčastniť sa na ňom musí nadpolovičná väčšina voličov.

Podľa Pellegriniho sú tieto podmienky dostatočne náročné na to, aby inštitút referenda nemohol byť zneužívaný a k reálnemu skráteniu volebného obdobia týmto spôsobom by dochádzalo iba v prípadoch, že sú na to vážne dôvody."Keď je situácia v spoločnosti vážna, referendum je jediný demokratický spôsob. Aj keby bolo neúspešné, spoločnosť mala možnosť sa vyjadriť," uviedol poslanec.

Hlas-SD bude podľa neho tlačiť na to, aby parlament na februárovej schôdzi ústavu v tomto zmysle zmenil, a ak sa tak nestane, podporí aj akúkoľvek novú petičnú referendovú akciu. "Len upozorňujem na časový problém. Ak sa (referenda) dočkáme niekedy v roku 2023, už to bude blízko aj riadnych volieb," pripomenul.

