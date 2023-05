Chaos môžu ukončiť len voľby na začiatku júla. Úradnícka alebo Hegerova vláda fungujúca do 30. septembra, je pre Slovensko cesta do nešťastia, tvrdí opozičná strana Smer-SD.

Predseda Smeru-SD Robert Fico informoval, že skupina poslancov dnes podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, kde chcú rokovať o návrhu uznesenia, ktorý vytvorí priestor na vyriešenie ústavnej a politickej krízy. Návrh podpísali viac ako štyridsať poslancov, a to za stranu Smer-SD, Hlas-SD a poslanci okolo Tomáša Tarabu (Život-NS).

„Žneme úrodu, ktorú zasiala prezidentka Zuzana Čaputová, keď sa rozhodla neschopnú a odvolanú vládu nechať pri moci až do 30. septembra. Úroda sa dá pomenovať veľmi stručne: totálny chaos a rozklad štátu, hlboká ústavná a politická kríza, znižovanie životnej úrovne a zdražovanie," uviedol Fico. "Samotný predseda vlády v demisii Eduard Heger pred celým národom priznal, že spôsobil a riadi chaos. Včera to bol Vlčan, dnes je to Káčer, jednoducho ukazujú sa charaktery. Matovič sa vyhovára na Hegera, Heger na Matoviča," pokračoval ďalej.

Smer-SD je presvedčený o tom, že ústavnú a politickú krízu nemôže vyriešiť prezidentka vymenovaním úradníckej vlády bez koordinácie s Národnou radou SR. „Vážená prezidentka, Slovensko je parlamentná demokracia, a vaša predstava, že Slovensko bude nasledujúcich päť mesiacov riadiť skupina úradníkov bez mandátu a dôvery Národnej rady je scestná. Je v rozpore so všetkými princípmi parlamentnej demokracie," myslí si Fico.

"Slovensko dnes nepotrebuje úradníkov vo vláde, ale silnú vládu a mandátom od občanov, ktorý bude výsledkom čo najrýchlejších parlamentných volieb. Úradnícka vláda len prehĺbi chaos a situácia bude v nasledujúcich týždňoch nebezpečne eskalovať," vyhlásil líder Smeru.

"Národná rada SR ako najvyšší štátny orgán musí prevziať iniciatívu do svojich rúk. Preto navrhujeme zvolať na budúci týždeň mimoriadnu schôdzu parlamentu, dnes bol podaný návrh. Žiadame prezidentku, aby okamžite zvolala stretnutie s predsedami strán zastúpených v parlamente a odložila svoje smiešne predsudky k opozičným politikom," hovorí Fico.

Tiež navrhujú, aby Národná rada SR prijala uznesenie vo vzťahu k úradníckej vláde, ktorú prezidentka s veľkou pravdepodobnosťou vymenuje. Takáto vláda by okamžite po vymenovaní musela v skrátenom legislatívnom konaní predložiť do Národnej rady SR návrh na konanie parlamentných volieb nie 30. 9., ale už 1. alebo 8. júla tohto roku. Rovnako by takáto vláda musela predložiť návrhy zmien zákonov upravujúcich lehoty a podmienky dôležité pre konanie parlamentných volieb v júlovom termíne. Ak by Národná rada príslušné zákony schválila, je dôvod vysloviť úradníckej vláde na necelé dva mesiace dôveru.



Vládnutie úradníckej vlády alebo súčasnej rozpadávajúcej sa vlády E. Hegera do 30. septembra dovedie túto krajinu do definitívneho nešťastia, myslí si Smer.

