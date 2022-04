Predstava, že Európska únia (EÚ) má vnútornú kapacitu na to, aby dokázala v krátkom čase dosiahnuť okamžité zastavenie vojnových operácií na Ukrajine, je nerealistická. Počas diskusie v TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko. Reagoval tak na vyjadrenia lídra Smeru-SD Roberta Fica.

Ak by Únia takú kapacitu mala, už by ju podľa neho využila. „Potenciál ukončiť konflikt má Rusko a jeho prezident Vladimir Putin,“ uviedol Hrabko.

Na druhej strane, Hrabko nepovažuje za adekvátne ani obvinenia, že Fico medializáciou odovzdania systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine ohrozil celú operáciu. „Dá sa dokázať iba ten fakt, že to zverejnil skôr, ako to zverejnila vláda. Ale to neznamená, že prišlo k ohrozeniu operácie,“ povedal Hrabko s tým, že podľa medializovaných informácií budú túto otázku nezávisle posudzovať orgány činné v trestnom konaní. Podľa Hrabka je dôležité pomáhať Ukrajine aj formou dodávania zbraní.

Prieskum agentúry Focus z prelomu marca a apríla pre televíziu Markíza priniesol vzhľadom na prebiehajúci konflikt na Ukrajine len malé zmeny preferencií.

„To sú odchýlky na úrovni štatistickej chyby. Dôležitejšie ako aktuálne preferencie sú dlhodobejšie trendy,“ reagoval Hrabko. Z hľadiska trendov je podľa neho na koni skôr opozícia, ktorá kritizuje rast cien. Tlak opozície na riešenie situácie považuje za správny. Pripomenul, že vládna koalícia sa na opatreniach stále iba dohaduje.

