"Strašili nás, že tu bude 200-tisíc nových nezamestnaných. Teraz si posledné tri mesiace našlo prácu o tritisíc ľudí viac ako v roku 2019 pred krízou. Podarilo sa nám to stabilizovať," povedal Krajniak o ekonomickej situácii na Slovensku. Zároveň naznačil, že prioritou vlády sú dve línie. "Ochrániť čo najviac životov a ekonomiku zatvárať v červených zónach,"podotkol v RTVS s tým, že celkové zatváranie ekonomiky si na Slovensku nemôžeme dovoliť.

Fico mu však pripomenul, že podľa neho, keď boli parlamentné voľby v roku 2020, krajina mala najnižšiu nezamestnanosť v histórii a ekonomicky bola na tom výborne. "Preto pokusy hovoriť o prázdnej špajzi nemôžu byť úspešné," oponoval kritike, že krajina sa musí pozviechať, nakoľko podľa koalície našli prázdnu štátnu pokladnicu.



Naznačil tiež, že nezamestnaných ešte môže pribúdať. "Mohlo ísť o sezónne práce," objasnil s poznámkou, že podniky si zaslúžia rýchlejšiu pomoc. "Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva," povedal. Vyhlásil, že keď on v roku 2009 riešil dopady svetovej krízy, zvolal Radu solidarity a rozvoja. "Hneď sme začali peniaze pripravovať, vzniklo šrotovné na pomoc automobilovému priemyslu,"dodal.

Názory Krajniaka s Ficom sa rozchádzali aj pri otázke o minimálnej mzde. Tá má byť od januára 2021 na úrovni 623 eur. Minister však čelí kritike za to, že neexistuje riadny sociálny dialóg. Odborári dokonca po jeho návrhu opustili rokovania. Podľa zákona má byť totiž minimálka 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za minulý rok, čiže by mala byť 656 eur. "Nemci majú iba 37 percent," vyhlásil Krajniak.



Fico mu odkázal, že nemôže blázniť, keďže pre nemeckého občana to znamená 1600 eur. Podotkol tiež, že jeho vláda minimálnu mzdu zvyšovala. "Aby pracovať bolo motivujúce," dodal s tým, že nejde o sľuby, ale o to, že máme platný zákon.