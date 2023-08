Líder Smeru-SD Robert Fico kritizoval najvyšších politických predstaviteľov, ktorí sa v predvečer osláv 79. výročia SNP zúčastnili na slávnostnom galavečere v Banskej Bystrici. Na utorkových oslavách vo Zvolene to označil za galavečer "pre svojich ľudí".

Deklaroval, že ak Smer-SD bude súčasťou budúcej vlády, oslavy SNP aj s prejavmi a prítomnosťou bežných občanov budú opäť v Banskej Bystrici.

Ako uviedol, SNP patrí celému národu. Prezidentka Zuzana Čaputová, predseda parlamentu Boris Kollár a premiér Ľudovít Ódor si podľa neho zorganizovali v meste SNP pre seba galavečer za peniaze daňových poplatníkov. "To preto, lebo sa vás boja po tom výkone, ktorý predviedli za ostatné roky," uviedol pred asi dvoma tisíckami účastníkov.

Najväčším odkazom SNP je podľa neho odkaz suverenity. Kritizoval pri tom súčasných politikov, že odovzdali na Ukrajinu posledné slovenské lietadlá a spomenul tiež neexistujúci systém protivzdušnej obrany. Smer-SD podľa neho nebude nikdy súhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO, pretože by to bolo základom tretej svetovej vojny. V EÚ perspektívne vidí aj Ukrajinu, ale až potom, ako bude na to táto krajina pripravená.

S príhovormi sa vystriedali na pódiu zástupcovia Zväzu slovenských protifašistických bojovníkov a viacerí členovia predsedníctva Smeru-SD. Krátko pred kladením vencov k pamätníku SNP sa pred účastníkov pietneho aktu snažila dostať žena s ukrajinskou zástavou, strážna služba ju z miesta odviedla.