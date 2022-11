Menšinová vládna koalícia môže podľa neho dosiahnuť schválenie dôležitej legislatívy v parlamente dohodou so štandardnou opozíciou, politickou cenou by však boli predčasné voľby. Druhou možnosťou sú podľa Fica ad hoc dohody so SaS a skupinami nezaradených poslancov, kde však nie je transparentné, za akú politickú cenu sa dohody dosiahli. "V situácii, keď má vláda v Národnej rade (NR) SR 73 poslancov, robia ad hoc dohody. Niektoré z týchto dohôd sú podozrivé," tvrdí Fico.

Na vypísanie predčasných volieb je podľa nálezu Ústavného súdu najskôr potrebné upraviť ústavu, v parlamente však podľa predsedu Smeru-SD na zmenu nie je politická vôľa. Východiskom by podľa neho bolo, ak by potrebnú zmenu ústavy urobili priamo občania v referende, ktoré prezidentka Zuzana Čaputová vypísala na 21. januára 2023. Fico odmieta, že by referendum bolo súčasťou kampane jeho politickej strany, ako to naznačila hlava štátu. "Robíme to, o čo nás požiadal Ústavný súd. Lebo poslanci odmietajú zmeniť ústavu. Jediná cesta je teda obrátiť sa na občanov, a to sa stalo," vyhlásil Fico s tým, že sme jediná krajina v Európskej únii, ktorá nevie organizovať predčasné parlamentné voľby.

Pokiaľ nedôjde k dohode na predčasných voľbách, Smer-SD podľa Fica nepodporí návrh zákona o rozpočte na rok 2023. Tvrdí, že pri akceptovaní súčasných parametrov návrhu rozpočtu by na budúci rok v apríli musela vláda na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti požiadať parlament o vyslovenie dôvery a na rok 2024 pripraviť vyrovnaný rozpočet, pričom aktuálnou realitou je vysoký deficit.

Na margo mimoriadnej schôdze parlamentu k zdravotníctvu, ktorú inicioval Smer-SD pre výpovede lekárov, poznamenal, že neočakáva, že ju poslanci otvoria. "Realisticky očakávam, že nezahlasujú za program schôdze, lebo zdravotníctvo nechali na kolenách a nebudú to chcieť počúvať," povedal predseda Smeru-SD.

Nasledovať by mala ďalšia mimoriadna schôdza iniciovaná Smerom-SD s cieľom vysloviť nedôveru ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO), dôvodom sú problémy s migráciou. "Myslím, že za odvolanie bude historicky najvyšší počet hlasov. Neviem, či to bude stačiť," uviedol Fico s tým, že bude záležať na postoji SaS a tých koaličných poslancov, ktorí majú na pôsobenie ministra kritický názor.