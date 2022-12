Líder opozičného Smeru-SD Robert Fico označil špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica za najväčší problém právneho štátu. Počas diskusie k správe o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) kritizoval aj viacerých prokurátorov, ktorí podľa neho kryjú zločiny. Lipšic to odmietol a zastal sa svojich kolegov. Označil ich za profesionálov, ktorí zasvätili život boju za spravodlivosť. Vyzval Fica, aby na nich neútočil, pretože sa nemôžu brániť.

"Vyvinieme všetko úsilie na pôde NR SR a rovnako vyvinieme všetky potrebné iniciatívy smerom k orgánom činným v trestnom konaní, aby ste odišli z ÚŠP s veľkou hanbou, lebo ste hanbou právneho štátu. Nemáte tam čo robiť. Nikdy ste sa nemali stať špeciálnym prokurátorom," povedal Fico Lipšicovi počas diskusie k správe o činnosti ÚŠP. Hovoril odsúdení Lipšica za trestný čin či podozreniach z podvodne získanej bezpečnostnej previerky.

Pýta sa Lipšica, prečo úrad nevyšetruje aj podozrenia z čias, keď on riadil rezort vnútra či podozrenia o úplatkoch pre súčasného ministra Romana Mikulca (OĽANO). "Plníte úlohu Matoviča, likvidujete opozíciu, nie ste špeciálny prokurátor, ste jeden nenávistný politik," vyhlásil Fico a vyčítal Lipšicovi politickú zaujatosť.

Podľa šéfa ÚŠP Fico veľmi dobre vie, že prokurátori ÚŠP sa nemôžu brániť voči jeho útokom. Tvrdí, že práve preto to robí. Vyzval lídra Smeru-SD, aby útočil naňho a nie na prokurátorov. "Som presvedčený o tom, že politická motivácia nemôže zohrávať žiadnu úlohu v trestnom stíhaní," povedal Lipšic.

Tvrdí, že sa pri rozhodnutiach nepozerá na to, o koho ide. "Ak chcete Trestný zákon zmeniť, to je vaša kompetencia, nie moja," povedal s tým, že prokurátori nie sú zákonodarcovia, ale sú viazaní platným zákonom. "Bez ohľadu na moje preferencie, čo by v trestnom zákone malo alebo nemalo byť," dodal v reakcii na vystúpenia opozície.

