Opozícia sa v pondelok opätovne obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR, pretože považuje vyhlášku, ktorá posiela každú nezaočkovanú osobu po návrate do Slovenska do povinnej 14-dňovej karantény, za protiústavnú. Informoval o tom mimoparlamentný Hlas-SD na sociálnej sieti aj predseda Smeru-SD Robert Fico vo videu.

Fico uviedol, že už raz tento súboj na ÚS SR minulý týždeň vyhrali. Poukázal na to, že vláda ignoruje Ústavu SR a opätovne prijala takú istú vyhlášku. Podľa neho vyhláška, ktorá je účinná od pondelka, kopíruje to, čo ÚS SR pozastavil. "Takže opäť platí, že každý, kto nie je zaočkovaný a vracia sa zo zahraničia na Slovensko, musí ísť do 14-dňovej karantény, z ktorej môže odísť len vtedy, keď si zaplatí PCR test, a tento PCR test na piaty deň aj preukáže," povedal Fico.

Poznamenal, že spracovali právny návrh, ktorý bol podpísaný potrebným počtom poslancov počas pondelka, a následne ho doručili na ÚS SR. Fico verí, že ÚS SR pozastaví účinnosť vyhlášky. Podľa predsedu Smeru-SD nemožno nikoho nútiť k tomu, aby sa očkoval.

"Nie je možné vytvárať dve kategórie ľudí - zaočkovaných a nezaočkovaných s tým, že zaočkovaní budú mať nejaké výhody, s ktorými sa potom obmedzujú tí, ktorí zaočkovaní nie sú," povedal.

Hlas-SD na sociálnej sieti uviedol, že v opozícii sa spojili a napadli vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá "ešte viac sprísnila šikanu na hraniciach". Naďalej odmietajú delenie ľudí na dve kategórie. "Zaočkovaní, testovaní i tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, musia mať rovnaké podmienky na návrat do vlasti," informuje Hlas-SD na sociálnej sieti.

V pondelok od 6.00 h začali platiť nové pravidlá vstupu osôb na Slovensko, ktoré boli zaočkované zatiaľ len jednou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Už v prvý deň po návrate sa môžu dať otestovať PCR testom a pri negatívnom výsledku ukončiť karanténu.

Prechodné ustanovenia sa týkajú len tých, ktorí sa zaočkovali pred 9. júlom, a budú platiť dva týždne. Vyplýva to z piatkovej (16. 7.) vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá reaguje na rozhodnutie ÚS SR.

Prečítajte si tiež: