Afganistan je totálnou prehrou a stratou dôveryhodnosti USA, vyhlásil Róbert Fico na sociálnej sieti. V statuse si nezabudol "kopnúť" do ministra zahraničných vecí Korčoka, ktorý vyjadril ľútosť nad ženami a rodinami v Afganistane.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok dnes vyhlásil, že Slovensko apeluje na aktérov v krajine, aby predišli ďalšiemu krviprelievaniu. "Dnes som v myšlienkach s tými najzraniteľnejšími - so ženami a dievčatami v Afganistane. Ich sloboda po rokoch, keď opäť mohli chodiť do školy, pracovať a uplatniť sa v spoločnosti, je v obrovskom ohrození. A rovnako so všetkými občanmi Afganistanu, ktorí sú vystavení ohrozeniu vlastných životov a čelia teroru," skonštatoval Korčok v stanovisku, na ktoré Fico reaguje na sociálnej sieti.

Fico kritikou nešetril

Korčoka poslal búchať na dvere americkej ambasády v Bratislave. "Ministra zahraničných vecí Korčoka trápi, čo bude so ženami a dievčatami v Afganistane po nástupe Talibanu. No, asi by mal zabúchať svojej nadriadenej na ambasáde USA v Bratislave a spýtať sa jej," napísal Fico. Celé znenie statusu nájdete v galérii <<

Afganistan je podľa jeho slov príkladom totálneho zlyhania NATO a USA. Keby vojenské aktivity v Afganistane nemali pokrytie NATO, určite by vraj ako predseda vlády rozhodol o stiahnutí našich vojakov z tejto krajiny.

"Líbya, Irak, Afganistan a ďalšie krajiny, všade tam, kde sa USA rozhodli šíriť svoje predstavy o slobode a demokracii, všade zostali ruiny a plné vrecká amerických zbrojoviek," pokračuje v statuse na facebooku. Celé jeho znenie nájdete v galérii. <<

Bojovníci islamistického hnutia Taliban v nedeľu obkľúčili hlavné mesto Kábul. Hovorca tohto hnutia Suhajl Šáhín v nedeľu pre stanicu BBC uviedol, že Taliban chce prevziať kontrolu nad Afganistanom "v najbližších dňoch".