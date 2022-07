Medzi prvými na túto informáciu upozornil podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka. "Je to podobná medzinárodná hanba, ako keď Fico označil našich nemeckých spojencov za Wehrmacht," napísal na sociálnej sieti.

Ako uvádza portál euractiv, tvorcovia zoznamu delia osoby, ktoré sa na ňom ocitli, do troch skupín. Väčšina, až 60 percent z nich, má podľa nich „ospravedlňovať činy Ruska i napriek tvrdeniam, že sympatizujú s obyvateľmi Ukrajiny“. Ďalšie mená na zozname buď otvorene podporujú myšlienky Putinovho režimu, alebo ruskú agresiu odsudzujú, no sú proti dodávkam zbraní Ukrajine.

Politológ Jozef Lenč je presvedčený o tom, že hoci takéto označenie zo strany Ukrajiny nedáva podklad k tomu, aby sme reálne Fica vnímali ako osobu slúžiacu Ruskej federácii, správa poškodí jeho zahraničnopolitické renomé. "Informácia zrejme Fica nebude diskreditovať v očiach jeho voličov. No problém bude mať v prípade, ak sa v budúcnosti bude uchádzať o pozíciu, v rámci ktorej by Slovensko reprezentoval ako predstaviteľ zákonodarnej či výkonnej moci," skonštatoval politológ. "Môže to byť problém aj pre jeho potencionálnych koaličných partnerov. Pravda, len ak si budú chcieť udržať dobré vzťahy so štátmi, ktoré dnes považujeme za našich spojencov," uzavrel.

Na snímke Grigorij Mesežnikov, politilóg a editor publikácie Slovensko po troch desaťročiach slobody Zdroj: Pavel Neubauer

Naopak, jeho kolega Grigorij Mesežnikov je toho názoru, že reakcia Ukrajiny je odpodstatnená. "Fico dávno šíri proruské naratívy. Nespráva sa ako ústavný činiteľ členskej krajiny EÚ a NATO stotožnený s našou zahraničnopolitickou orientáciou a prioritami, ale ako človek so sympatiami k autoritárskym režimom," zdôraznil.

O reakciu sme požiadali aj Smer-SD, v prípade odpovede budeme článok aktualizovať.