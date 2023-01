Líder Smeru Robert Fico (58) sa už pár dní obúva do šéfa OĽANO Igora Matoviča (49) a obvinil ho zo závažných trestných činov. Podľa bývalého trojnásobného premiéra mal Matovič dokonca vytvoriť zločineckú skupinu a okradnúť štát. Všetko to vraj spáchal ešte dávno pred voľbami 2020.

Fico za účasti exministra vnútra Roberta Kaliňáka (51) a policajného exprezidenta Tibora Gašpara (60) tvrdil, že šéf OĽANO sa už dlhé roky osobne pozná s obvineným Petrom Petrovom, ktorý figuruje hneď v niekoľkých kauzách. „Matovič mal pred voľbami 2020 vytvorenú organizovanú zločineckú skupinu, ktorá mu pomáhala optimalizovať dane, aby som to povedal presne - krátiť dane,“ povedal líder Smeru.

Petrov mal podľa Fica pomôcť v rokoch 2014 a 2015 zoptimalizovať dane rodinnej firme Matovičovcov, ktorú vtedy vlastnila jeho manželka Pavlína. Trojnásobný expremiér prečítal údajnú sms Petrova, ktorá má všetko dokazovať. „Mám na usb, čo som mu (Matovičovi, poznámka redakcie) robil veci za roky 2014 a 2015. Jeho žene, za 11.3,“ prečítal Fico údajnú sms, ktorá vraj vznikla po voľbách 2020 s tým, že 11.3 majú byť milióny eur. Podľa Fica Petrov veril, že ho Matovič bude po voľbách kryť: „To sa aj stalo, lebo Petrov chodí po slobode.“

Na prvom z dvojice brífingov zašiel Fico ešte ďalej: „Matovič založil zločineckú skupinu a spolupracoval s Bernardom Slobodníkom (obvinený exšéf finančnej jednotky NAKA), Petrovom a asi s Ľudovítom Makóom.“ Za túto spoluprácu im vraj Matovič mohol garantovať beztrestnosť. „Zatiaľ sa mu to darí, chodia po slobode,“ dodal líder OĽANO.

Rektorka akadémie policajného zboru Lucia Kurilovská (55) nielen kvôli tomuto prípadu, ale vo všeobecnosti pripomína, že ak má niekto relevantné informácie o spáchaní zločinu, mal by podať trestné oznámenie. Lebo aj neoznámenie zločinu môže byť trestným činom. Fico by mal teda konať. Ak by sa dokázalo ale to, čo šéf Smeru hovorí o Matovičovi, ten by dopadol ešte horšie. „Pri krátení dane a poistného je najvyššia trestná sadzba 12 rokov,“ dodala odborníčka. Smer a ani policajné prezídium na naše otázky neodpovedalo.

