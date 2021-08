FICO a MIKULEC si opäť SKOČILI do vlasov: Po poriadne DRSNOM obvinení prišla nečakaná FACKA!

Predseda Smeru-SD Robert Fico v utorok verejne vyhlásil, že dnes alebo zajtra má byť policajný zásah zameraný voči bývalému šéfovi NAKA Bratislavovi Zurianovi, odvolanej vyšetrovateľke Diane Santusovej a policajtovi Jánovi Kaľavskému. Podľa Fica ide o snahu zlikvidovať tých, ktorí hovoria o manipulácii s trestnými konaniami.

Či sa NAKA skutočne chystá zadržať Zuriana, Kaľavského a Santusovú sa pýtali aj ministra vnútra Romana Mikulca (OľaNO). Ten ale Ficove tvrdenia poprel. Uviedol, že o pláne zadržať menované osoby nemá informácie. Zároveň predsedovi Smeru adresoval drsný odkaz!

Medzi Robertom Ficom a Romanom Mikulcom to v poslednom čase poriadne vrie. Ostrá výmena názorov je medzi nimi priam na dennom poriadku. Šéf Smeru dlší čas požaduje odvolanie Mikulca z funkcie ministra vnútra. Najprv to bolo v súvislosti s medializovanou informáciou, keď bývalý šéf finančnej správy František Imrecze hovoril o tom, že Mikulec počas svojho pôsobenia vo vojenskej tajnej službe mal zobrať úplatok 100-tisíc eur. "Absolútne odmietam, nikdy v živote som s pánom Imreczem o žiadnych úplatkoch nehovoril ani som žiadne úplatky od neho nezobral," vyhlásil vtedy Mikulec. Ministra vnútra však Fico kritizuje aj v súvislosti so situáciou v bezpečnostných zložkách a podozreniami o ovplyvňovaní vyšetrovaní káuz.

Aktuálne Robert Fico tvrdí, že "súčasný minister vnútra mal a aj má vzťahy na mafiánsku skupinu takáčovcov". Fico si je podľa svojich slov istý tým, že Mikulec osobne pozná hľadaného kajúcnika Mateja Zemana a pravidelne sa s ním aj stretával v istom bytovom dome na bratislavských Kramároch. Podľa predsedu Smeru Mikulec tak nemá čo robiť na svojom poste. Mikulec mu na oplátku adresoval poriadne drsné slová! "Poslanec Fico a jeho vyjadrenia sú kapitolou samou o sebe. Každou jednou tlačovou konferenciou mi je ho viac ľúto, ľudsky a úprimne.Je ukážkovým príkladom skrachovaného politika, ktorého opustili jeho najvernejší, ktorí pochopili, že s ním nie je niečo v poriadku," reagoval na útoky Fica minister. Zároveň poprel, že by sa v minulosti so Zemanom stretával.