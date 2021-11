Líder strany Smer-SD Robert Fico na začiatku tlačovej konferencie zdôraznil, že opakovane od vlády žiadali predložiť harmonogram vecných a časových krokov, ktoré budú viesť k tomu, že slovenské domácnosti ako aj malé a stredné podniky budú kompenzované vzhľadom na prudký nárast cien energií v roku 2022.

Fico prezentoval rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorými sa stanovuje maximálna cena za dodávku tepla do bytov v prípade, že sú vykurované malými mestskými teplárňami. Tie sa vraj obracajú na Úrad pre reguláciu a žiadajú o zvýšenie regulovanej ceny za dodávku tepla. Fico na základe týchto informácií skonštatoval, že priemerný byt bude platiť mesačne o 25 eur viac za dodávky tepla. „Kto má plat 2000 eur si povie, že sa to dá zvládnuť, ale ak hovoríme o 25 eurách mesačne len za teplo v prípade dôchodcov, do roka je to 300 eur, čo je pre nich jeden starobný dôchodok, ktorý vynaložia len na zvýšenie cien energií,“ vysvetľoval Fico.

Vrcholom všetkého podľa Fica je výzva Východoslovenskej energetiky, ktorú adresovali prednedávnom svojim klientom. Vzhľadom na rast cien energií totiž odporúčali ľuďom vypnúť na noc kúrenie. „V novembri roku 2021 odporúča Východoslovenská energetika slovenským domácnostiam, aby vzhľadom na pripravované zdražovanie elektrickej energie začali vypínať kúrenie v noci, vraj to je zdravé a vraj má človek aj lepší spánok,“ rozhorčene citoval výzvu Fico. Východoslovenskú energetiku kritizoval aj za to, že ešte aj vyzýva klientov k tomu, že ak celý týždeň nebudú doma v noci kúriť, môžu sa zapojiť do súťaže a vyhrať 100 eur.

Fico zároveň skritizoval aj nápad ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) týkajúci sa 500-eurových poukážok pre seniorov ako motiváciu na očkovanie. „Na to nám ponúka Matovič poukážky pre dôchodcov na nechty, na wellness, či na akvaparky. No už vidím ako sa budú 70-80 roční ľudia šuchať po tobogánoch v akvaparkoch, ako budú chodiť na nechty, či zdvíhať činky niekde v posilňovniach,“ okomentoval Fico svojským štýlom nápad Matoviča. Líder Smeru-SD tejto súvislosti uviedol, že nemajú žiaden dôvod návrh ministra financií podporovať. Navrhujú skôr vyplatenie 500 eur v hotovosti pre každého dôchodcu.

Smer-SD súčasne upozornil aj na to, že vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je dôležité dať okamžitú finančnú injekciu do zdravotníctva na stabilizáciu lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Zároveň informovali, že v utorok podvečer sa bude hlasovať aj o mimoriadnom bankovom odvode, ktorý chce Smer opätovne zaviesť. Zrušila ho vraj terajšia vláda, a podľa Fica tak bankám ušetrila 300 miliónov eur.