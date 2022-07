Fico spolu s ďalšími účastníkmi tlačovej konferencie - exministrom vnútra Robertom Kaliňákom, advokátom Marekom Parom a bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom, upozorňovali na porušovanie zákona pri vyšetrovaní mediálne známych káuz súvisiacich s predstaviteľmi opozície. Znovu kritizovali činnosť NAKA aj Úradu špeciálnej prokuratúry s presvedčením, že ich postup je politicky motivovaný.

„Slovensko je ako právny štát v totálnom rozvrate. Toto už je humus nezákonnosti a porušovania základných práv, čo vidíme na dennej báze, pokiaľ ide o vyšetrovateľov NAKA a prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry,“ uviedol hneď v úvode tlačovej konferencie líder Smeru-SD.

„V demokratickej a právnej spoločnosti je to štát, ktorý si môže uzurpovať ako jediný právo stíhať a trestať svojich vlastných občanov. Na Slovensku už dnes ani toto neplatí. Je tu nejaká banda zločincov, ktorá sedí na NAKE a na Úrade špeciálnej prokuratúry, a ktorá dostáva jasné politické pokyny, predovšetkým od pána Matoviča, a má za úlohu za každú cenu dokončiť politické procesy, ktoré sú nebývalé a porovnateľné s politickými procesmi do roku 1989,“ povedal Fico. Podľa jeho slov aj v ŠTB sa pri politických procesoch snažili zachovať aspoň formu, no „Matovičovej NAKA a ÚŠP už ani len na forme nezáleží,“ tvrdí Fico. Podľa jeho slov sa na dennej báze porušujú zákony a základné práva ľudí dotknutých trestným stíhaním.

„Dnes je dynamika porušovania práv a zákonov taká brutálna, že sme povedali: Dosť! Stačilo!,“ poznamenal predseda Smeru. „Je nevídané, aby na dennej báze vyšetrovatelia NAKY, prokurátori ÚŠP, a bohužiaľ aj advokáti a mnohé média, doslova presviedčali slovenskú verejnosť, že oni musia byť zatvorení,“ pokračoval ďalej. Podľa jeho slov nikto nehľadí na dôkazy ani na zákonnosť. „Takáto brutálna objednávka na likvidáciu politickej opozície na Slovensku ešte nikdy nebola,“ hovorí Fico .

Kritizoval aj manipuláciu so svedkami, tzv. ustaľovanie výpovede svedkov. „Príde svedok prvýkrát a nevie nič. Potom s ním popracujú. V druhej výpovedi povie ešte niečo naviac, ale stále to nesedí. Až v tretej výpovedi, keď ho už to naučia naspamäť, povedia, že je to vybavené a došlo k ustáleniu svedeckej výpovede," vysvetľoval. "Sme jediná krajina na svete, kde si svedkovia pamätajú plynutím času viac. Svedok si o štyri roky pamätá viacej o včerajšku, ako si pamätá dnes. Po rokoch si spomínajú na centimetre, na dátumy, hodiny a sekundy. Ale keď ste sa ich to spýtali bezprostredne po skutku, tak nevedeli nič,“ podotkol ďalej.

Líder Smeru kritizoval aj to, že vyšetrovateľ NAKA Jaroslav Vereščák, ktorý podpísal obvinenie, ktoré vraj ani nepísal a ani nepoznal jeho obsah, nebol na oboznamovaní sa s výsledkami vyšetrovania, ale poslal tam niekoho iného. "Je preukázateľné, že v týchto spisoch chýbajú základné veci. Ako môže byť skončené vyšetrovanie, keď nie je rozhodnuté o sťažnosti, ktorá bola podaná proti vzneseniu obvinenia?“ pýtal sa Fico. „To ten vyšetrovateľ už dopredu vie, ako rozhodne prokurátor?" uviedol ďalej.

Strana Smer-SD preto podáva trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania sabotáže, ktorej sa mali dopustiť predovšetkým viacerí predstavitelia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Súvisí s prepismi a výsluchmi, ktoré majú dokazovať, že činnosť vyšetrovateľov mierila k eliminácii strany Smer-SD. "Politická strana tvorí súčasť ústavného systému SR, a ak niekto zneužije verejnú funkciu, aby poškodil ústavné zriadenie, dopúšťa sa trestného činu sabotáže," argumentoval Fico. „Ako trestný právnik som nikdy nevidel takúto zmesku idiotizmu, porušovaniu zákonov a základných práv," vyhlásil šéf Smeru. Vytýkal tiež to, že doteraz ešte nebol vypočutý. Došiel len na výsluch, kde mu vyšetrovateľ Vereščák podľa jeho slov nebol schopný odpovedať na otázky.

„Považujem za zarážajúce, že všetci štyria sme stíhaní za protiprávne konanie iných osôb. Či to bol pán Matovič, Kiska, Špirko - všetci sa dopustili protiprávneho konania a dnes sme stíhaní my. Je to určite politický proces a je to robené na objednávku,“ vyhlásil na tlačovej konferencii advokát Marek Para. „Toto všetko má jedného spoločného menovateľa – strach. NAKA má obrovský strach, ÚŠP má obrovský strach, pán Lipšic má obrovský strach. Rozpadá sa im vláda, vedia, že to všetko skončí a z posledných síl sa snažia zachrániť sa spôsobom, že porušia úplne hocičo,“ doplnil exminister vnútra Robert Kaliňák.

Robert Fico v závere šokoval informáciou, že na dovolenke v Chorvátsku ho sledovali! DETAILY SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!