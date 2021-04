Naša vláda reagovala na udalosti v Česku v súvislosti s výbuchom muničných skladov, do ktorého údajne mohli byť zapojení ruskí agenti, vyhostením troch ruských diplomatov. Rázny postoj republiky, ktorý v spoločnosti vyvolal zmiešané pocity, Fico označil za nelogický. "To, čo ste urobili, ste urobili len preto, lebo to vláde niekto prikázal a nemá to žiaden zmysel ani logiku," vyhlásil Fico.

Šéf smerákov je presvedčený, že českej vláde sme mohli vyjadriť solidaritu poskytnutí cenných spravodajských informácií a nie vyhosťovaním diplomatov. "Bol to krok, ktorý povedie k zhoršeniu bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Ruskou federáciou," uviedol. Podľa ministra Krajniaka však rozhodnutiu predchádzalo poctivé vyhodnotenie situácie.

Krajniak tiež pripomenul, že Slovenská republika nemá iného takého dobrého priateľa ako Českú republiku a bolo potrebné vjadriť jasný postoj a solidaritu k nej. "Slovenská republika nemá robiť politiku, podľa toho, či sa to páči Rusom, alebo USA. Zahraničnú politiku treba robiť tak, že bude chrániť naše národné záujmy," uviedol Krajniak, pričom vyzdvihol potrebu koordinácie V4, ktorej súčasťou je aj Česká republika.

V ďalšej časti relácie sa diskusia presunula k otázkam týkajúcim sa Slovenskej informačnej služby (SIS). Krajniak zatiaľ meno nového kandidáta na post šéfa SIS neprezradil. Zároveň však jasne deklaroval, že osobne je stále presvedčený o nevine jej exriaditeľa Vladimíra Pčolinského. Fico Pčolinského väzbu vníma ako nezákonnú. "Najmä spôsob, akým bol prijatý do väzby, výrazne poškodil SIS," povedal.

Podkladom pre rozhodnutie o vyhostení troch ruských diplomatov boli podrobné spravodajské informácie a nerešpektovanie suverenity Slovenska. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol premiér Eduard Heger (44), ktorý v tejto súvislosti ocenil kvalitný monitoring tajnej služby. „Sme suverénny štát a sú jasné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Ak niekto takéto hranice prekročí, musí rátať s tým, že na základe našej legislatívy či medzinárodných dohôd budeme konať,“ zdôraznil Heger.

Premiér SR Eduard Heger a premiér ČR Andrej Babiš - zahraničná návšteva v Českej republike Zdroj: Jaroslav Novák / TASR

Zároveň priznal, že išlo aj o akt solidarity voči Českej republike, keďže udalosti vo Vrběticiach považuje za výrazný zásah do bezpečnosti susednej krajiny. „Je to náš najbližší spojenec, Vrbětice sú navyše blízko našich hraníc, nemôžeme sa tváriť, že sa nič nestalo,“ vysvetlil.

Zdôraznil, že Slovensku záleží na dobrých a korektných vzťahoch s inými krajinami. „To sa týka nášho prístupu k druhým, ale aj prístupu druhých k nám,“ dodal premiér.