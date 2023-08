Gašpara, ktorý je číslom deväť na kandidátke Smeru, polícia zadržala uňho doma v piatok ráno a z cely predbežného zadržania ho prepustili v nedeľu nadránom okolo druhej. Aj on tvrdí, že vec je len vymyslená a postavená na zmene výpovede kajúcnika, resp. spolupracujúceho obvineného Bernarda Slobodníka. „Nie, nemám vedomosť o tom, že by vyšetrovateľ Roman Stahl bral úplatky. Ani nepredpokladám, že by sa v prípadoch, o ktorých hovorí, úplatky brali,“ vyhlásil v nedeľu Gašpar.

Pritom podľa obvinenia mal ešte ako bývalý policajný prezident vedieť, že vyšetrovateľ Roman Stahl bral so Slobodníkom úplatky, aby uzavreli vyšetrovanie k spokojnosti ďalšieho obvineného v rámci akcie Ezechiel 7 nitrianskeho oligarchu Norberta Bödöra. Ten je ešte na dovolenke a výsluch ho čaká po návrate domov.

Bývalý policajný prezident spolu s jeho právnikom Markom Parom tvrdia, že sú to staré kauzy a obvinenie je účelové. „Cely predbežného zadržania sa opravujú, svieti tam tak intenzívne nočné svetlo, pri ktorom sa nedá spať,“ opisoval Gašpar v nedeľu na tlačovke po jeho prepustení. Po zadržaní ho vypočúval vyšetrovateľ, ktorý však nevzniesol obvinenie. „Keď som sa niečo pýtal, povedal len, že on robí len tento výsluch,“ pokračoval Gašpar. „Potom som sa počas výsluchu obzrel cez otvorené dvere a v inej miestnosti som videl vyšetrovateľa, ktorý vzniesol obvinenie. Neviem, čo mal tak súrne, že ho nemohli zavolať,“ dodal s tým, že jeho obhajca nemohol nahliadnuť do spisu a nechceli mu povedať ani meno dozorujúceho prokurátora z Úradu špeciálnej prokuratúry.

Po výsluchu zostal Gašpar v cele predbežného zadržania. Prepustenie bolo v nedeľu nadránom rýchle. „Nemal som hodinky a čítal som si knihu. Otvorili sa dvere, že prokurátor prišiel prepustiť. Čakal pri stolíku, kde som to podpísal a povedal mi iba dobré ráno,“ dodal.

Fico podčiarkol, že Smer chystá viacero právnych krokoch, pretože „boli porušené ľudské práva Tibora Gašpara“. Ako zdôraznil líder strany odstúpiť, resp. odvolaný by mal byť aj súčasný policajný prezident Štefan Hamran. V tejto súvislosti vyzval aj prezidentku Zuzanu Čaputovú a premiéra Ľudovíta Ódora, ktorý je po odvolaní Ivana Šimka poverený riadením rezortu vnútra.

Hoci vyšetrovateľ žiadal pre Gašpara väzbu, dozorový prokurátor nesúhlasil. Úrad špeciálnej prokuratúry v nedeľu podvečer, keď Špecializovaný trestný súd nevzal do väzby ani expolicajta Stahla, na sociálnej sieti uviedol: "Prokurátor ÚŠP svojim príkazom prepustil obvineného T. G. zo zadržania, keďže nevzhliadol u tohto obvineného dôvody kolúznej väzby." Podľa stanoviska špeciálnej prokuratúry "je bežné, ak sa prokurátor nestotožní s právnym názorom vyšetrovateľa na existenciu dôvodov väzby". Rovnako je bežné , ak sa s návrhom prokurátora nestotožní sudca pre prípravne konanie, okomentoval ÚŠP nevzatie Stahla do väzby.

Ďalej úrad píše: "Prokurátor ÚŠP zároveň konštatoval dôvodnosť vedeného trestného stíhania, ktoré nie je založené na jednej výpovedi spolupracujúcej osoby, ale aj na výpovediach ďalších svedkov, prepisoch komunikácie v aplikácii Threema, a množstve listinných dokazov." Poukazuje aj na konštatovanie sudcu pre prípravné konanie ŠTS, ktorý podľa ÚŠP vidí "dôvodnosť vedeného trestného stíhania vo vzťahu ku všetkým obvineným". Ako dodáva špeciálna prokuratúra, ide o podozrenie z korupcie v kauzách Doprastav, Váhostav a Technopol. "Kedy mali vtedajší predstavitelia Policajného zboru manipulovať trestné stíhania v prospech podozrivých oligarchov, a to za úplatky presahujúce 90-tisíc eur," objasňuje ÚŠP.

Podľa Fica je obvinenie Gašpara iba začiatkom celého radu ďalších obvinení. „Pripravte sa na to, že v najbližších dňoch príde k útokom na všetkých, ktorí majú iný názor na zneužívanie trestného práva. Máme k dispozícii informácie, máme indície, že Národná kriminálna agentúra a Úrad špeciálnej prokuratúry sa chystá na šéfa SIS Michala Aláča, generálneho prokurátora Maroša Žilinku,“ vyhlásil Fico, pričom neskôr dodal, že by mal byť kriminalizovaný aj šéf Najvyššieho bezpečnostného úradu Roman Konečný. Podľa neho sa museli vyšetrovatelia NAKA vrátiť z dovoleniek a údajne sa chystá opätovné vznesenie obvinení v kauze Súmrak. Práve v tejto kauze žiadal prokurátor ÚŠP o vydanie Fica na väzobné trestné stíhanie, parlament však na to začiatkom minulého mája nedal súhlas.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre TASR uviedol, "nedisponuje informáciami" o jeho prípadnom stíhaní. "K vyhláseniam politických strán sa vyjadrovať nebudem," odkázal cez hovorkyňu generálnej prokuratúry Zuzanu Drobovú.

Ako ďalej povedal podpredseda Smeru Robert Kaliňák (52), politikov tejto strany začínajú oslovovať „rôzne volavky“. „Snažili sa nás osloviť s tisíckami ponúk, ponúkali napríklad fotky špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ale povedali sme si, že nikto z nás nebude pracovať so súkromnými informácia,“ vyhlásil Kaliňák.

Fico sa pridal, že počet takýchto ponúk sa zvýšil v posledných štyroch, piatich mesiacoch. „Ozývajú sa aj ľudia, ktorí nás tri roky opľúvali. Chcú sa stretnúť, lebo vraj majú veľmi dôležité informácie. Ale potom navrhnú stretnutie v dome, do ktorého by ani Dracula alebo Frankenstein nešiel. My nie sme hlúpi,“ povedal bývalý trojnásobný premiér. Dodal, že „si presne pamätá, kto o nich tri roky hovoril špinavosti“ a nedá sa takto nachytať.

Tibor Gašpar krátko po prepustení. Na policajnom prezídiu ho čakal Robert Kaliňáka a Marek Para. Zdroj: FB Tibora Gašpara

Na margo špekulácií, že zadržanie a obvinenie Gašpara či ďalších predstaviteľov Smeru môže strane zdvihnúť voličské preferencie zareagoval Fico pomerne ostro: „Nechcem, aby Smer vyhral parlamentné voľby z ľútosti. Chcem, aby vyhral preto, lebo je najlepší.“



