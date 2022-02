Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca sa miestami strhlo doslova na cirkus. Do rozpravy sa prihlásil aj šéf rezortu financií Igor Matovič, ktorý sa počas svojho prejavu venoval kritike opozície a najmä strane Smer-SD. Najviac si to zlízol sám predseda Smeru Robert Fico.

Šéf Smeru počas svojho vystúpenia obvinil Mikulca, že riadi vyšetrovateľov NAKA: „Hovorím vám, že ak chcete v tomto páchaní trestných činov pokračovať, budete prekvapení.“ To nenechalo chladného Matoviča, ktorý sa za rečníckym pultom rozohnil ešte viac. Podľa predsedu OĽANO sa môže stať, že budúca vláda bude za účasti Smeru a Hlasu, aj keď bol už Fico takmer zabudnutý: „Vyrástol z popola Fénix - Robert Fico. Pred rokom ešte ťažký ožran. To ste videli, ako bol brontový v ksichte. Furt opuchnutý aj poobede.“

Matovič si myslí, že šéfovi Smeru potom niekto dohovoril: „Niekto mu asi vysvetlil, že takto to nezvládne. Možno mladá frajerka to urobila, neviem, ale akoby ožil.“ Podľa šéfa OĽANO by si koalícia preto mala dať otázku, či to nie je aj kvôli nim. Pôvodne hovoril, že za znovuzrodenie preferencií Smeru môžu tí, ktorí "ospevujú" bývalého Ficovho straníckeho kolegu a dnes predsedu Hlasu Petra Pellegriniho.

„Neskláňame hlavu pred týmto vagabundom a hlavou slovenskej mafie?,“ pýtal sa koaličných poslancov Matovič v čase, kedy hovoril o Ficovi. Podľa ministra financií totiž predseda Smeru tisíckrát opakuje klamstvá, na ktoré predstavitelia vládnych strán nereagujú dostatočne často. Ďalšie drsné slová Matoviča nájdete v galérii.

Prečítajte si tiež: