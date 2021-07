Bývalý premiér Robert Fico sa už dlho na verejnosti vyjadruje, že výpovede tzv. kajúcnikov sú zmanipulované a na tlačovkách opakuje, že niektoré sú možno aj kúpené. Podľa najnovších informácii to ale môže byť preto, lebo sa hovorí o zneužívaní trestného konania za čias jeho vlády.

Podľa informácií portálu aktuality.sk sa bývalý šéf finančnej správy František Imrecze rozhodol spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK). Ide tak o ďalšieho kľúčového funkcionára z éry Roberta Fica. "Imrecze, ktorý je väzobne stíhaný pre podozrenie z korupcie aj manipulácie tendrov, povedal vyšetrovateľom aj o utajenom stretnutí na úrade vlády v čase, keď bol premiérom Fico," píše portál.

Schôdzku v roku 2017 mal iniciovať bývalý minister vnútra od Fica, Robert Kaliňák - okrem troch spomenutých aktérov sa mali schôdzky zúčastniť aj policajný prezident Tibor Gašpar a oligarcha Norbert Bödör. Na schôdzke mal byť podľa Imreczeho aj ďalší kajúcnik a obvinený bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó. Stretnúť sa mali na Úrade vlády SR, Kaliňák však celú schôdzku popiera. „Na čo by som to robil, on nebol môj podriadený, aby som ho oslovoval. Ja som nerozdával úlohy mimo svojho rezortu," povedal pre aktuality.sk Kaliňák.

Podľa informácií mali ísť na schôdzku v služobnom aute Makóa a podľa Imreczeho výpovede sa malo stretnutie týkať napríklad aj osoby exprezidenta Andreja Kisku. Ako mal povedať, schôdzka sa uskutočnila v zadnej časti Ficovej kancelárie. „Bola to taká súkromná zasadačka predsedu vlády. Pokiaľ si dobre pamätám, podával sa aj obed," hovorí Imrecze vo výpovedi.

Správu budeme aktualizovať!