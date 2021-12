Trasu, odkiaľ sa protestná akcia mala začať a kde končiť, sa dozviete vo videu

Fico vo videu hovorí, že odmietajú tolerovať rozdelenie spoločnosti na prvotriednych zaočkovaných a dezolátov, teda tých, ktorí očkovanie proti koronavírusu odmietajú. "Odmietame vládnu hlúposť a prezidentkinu servilnosť voči vláde a cudzím záujmom," dodáva.

Záver akcie mal byť ukončený symbolickým osadením pomníka slovenskej demokacii, ktorá "tragicky zahynula po zrážke spôsobenej s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a Hegerovou vládou," dodáva Fico.

Polícia zadržala Fica

Všetko sa však zmenilo. Šéfa opozičného Smeru-SD Roberta Fica zadržala vo štvrtok polícia pred tým, ako sa mal začať stranou ohlásený protestný sprievod na Tyršovom nábreží v bratislavskej Petržalke. Pre TASR to potvrdil hovorca strany Ján Mažgút.

"Predsedu strany Roberta Fica práve odviedli na policajné oddelenie na Lermontovovej ulici, aby zmrazili dnešnú rozlúčku s demokraciou, vyjadrenie nesúhlasu s politikou vlády a jej hovorkyne prezidentky Čaputovej," napísala strana na sociálnej sieti.

Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár v súvislosti s policajným zákrokom vyhlásil, že protestujúcich to nezastaví. Nemyslí si, že policajti konali z vlastného presvedčenia, ale z donútenia. Ubezpečil, že v proteste budú pokračovať a dokončia to, čo majú pripravené bez toho, aby porušovali pravidlá. "Nezastaví to ani nás, ani bežných ľudí, ktorí nesúhlasia s tým, čo sa na Slovensku deje," povedal na brífingu Blanár.

