FABUŠOVÁ nebola JEDINÁ! Okolo KOLLÁRA sa MOTALI desiatky krásnych žien. Ktorá je NAJVIAC SEXI?

Zástanca tradičných hodnôt a po novom aj veľký národovec sa postaral o ďalšiu kauzu, ktorá rozvírila vody slovenskej politiky. V služobnom aute si viezol ďalšiu slečnu a zrejme by mu na to nikto neprišiel, ak by nehavarovali. V prípade predsedu parlamentu však nejde o prvý škandál!