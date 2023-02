Poslanec hnutia Sme rodina a bývalý profesionálny tenista Ján Krošlák (48) síce obdivuje tenisovú legendu Novaka Djokoviča (35) ako športovca, no existuje vec, ktorá mu na ňom poriadne vadí!

V športovom svete aktuálne rezonuje triumf srbského tenistu Novaka Djokoviča (35) na Australian Open 2023. Tenisová hviezda získala svoj 22. grandslamový titul aj napriek nepríjemnému svalovému zraneniu. Ako hodnotí víťazstvo Djokoviča na turnaji a či mu aj osobne fandil, sme sa preto pýtali bývalého profesionálneho tenistu Jána Krošláka. Ten svojou odpoveďou poriadne prekvapil!

„Novak Djokovič je úžasný atlét. Je to veľký bojovník a veľký tenista. V tomto zmysle ho dlhodobo akceptujem a rešpektujem. Je to jedna z troch ikon svetového tenisu, takisto ako Roger Federer a Rafael Nadal,“ hovorí v úvode Krošlák.

VIDEO: Ján Krošlák obdivuje Djokoviča, no nie je úplne fanúšikom jeho kontroverzných vystupovaní.

„A či som mu fandil? Poviem to úprimne, nie som úplne fanúšik jeho názorov. Ale ako športovec je úžasný a tam ho absolútne obdivujem a rešpektujem,“ zdôveril sa nám poslanec za Sme rodina. O Djokovičovi je známe, že počas pandémie koronavírusu odmietal podstúpiť očkovanie, pozornosť však púta aj kontroverzným vystupovaním. „Nie som ten typ rebela, ako je on. Z pozície, že mám strašne veľa peňazí, som bohatý a môžem si robiť, čo chcem. V tomto sú mi oveľa sympatickejší Roger Federer a Rafael Nadal,“ priznal pre náš denník Krošlák.



Po sviatkoch viacerých trápi, ako sa zbaviť nadbytočných kíl. Bývalého profesionálneho tenistu sme sa preto pýtali aj na to, čo by poradil ako najúčinnejšiu metódu. „Priznám sa, že toto je aj môj problém po sviatkoch. Historicky som mal po týchto Vianociach najvyššiu váhu v živote, a to 103 kíl. Teraz som na 96 kilách, čiže už som sedem kíl schudol,“ zdôveril sa nám Krošlák.

VIDEO: Ako sa zbaviť nadbytočných kíl? - radí bývalý profesionálny tenista Ján Krošlák.

„Čo mne najviac pomohlo, bolo obmedzenie sladkého. Povedal som si, že nebudem piť nič sladké ani jesť žiadne sladkosti,“ povedal športovec s tým dôvetkom, že vždy bol fanúšikom čokolády či kofoly. „To je prvá vec, čo som spravil, že som obmedzil cukry. A samozrejme športujem. Športovanie je základ aj kvôli srdcu a cievam. Úplne tri základné veci pre ľudí, ktoré by mal každý robiť, je bicyklovanie, plávanie a behanie,“ zdôraznil Krošlák. Tiež pomáha, keď sa obmedzí pitie alkoholu po večeroch. „Večer si rád otvorím fľaštičku vínka a potom to horšie spaľuje tuky. Preto vo večerných hodinách už radšej nepopíjať,“ poradil.

