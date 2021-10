O zdravotnom stave obvinenej bývalej štátnej tajomníčky na ministerstve spravodlivosti Moniky Jankovskej (50) sa už dostalo na verejnosť niekoľko informácií. Šokujúce bolo najmä to, že sa vo väzbe pokúsila o samovraždu. O jej zdravotnom stave hovoria aj dva znalecké posudky, ktoré má redakcia denníka Plus JEDEN DEŇ k dispozícii.

Vyhotovenie znaleckých posudkov inicioval advokát obvinenej Peter Erdös, z dôvodu spochybňovania jej zdravotného stavu. Jeden vypracovala psychiatrička, druhý psychologička. Oba majú preukazovať, že exštátna tajomníčka nie je v súčasnosti spôsobilá sa zúčastniť vyšetrovacích úkonov, pretože trpí vážnou duševnou chorobou. „Znaleckým psychiatrickým vyšetrením sme chceli preskúmať, či znalec odporúča, aby sa moja klientka zúčastňovala výsluchov, pojednávaní alebo akýchkoľvek úkonov pred orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdom. O predmetné znalecké skúmanie sme požiadali z dôvodu objektívneho posúdenia, nakoľko sa moja klientka v súčasnosti vzhľadom na jej zlý zdravotný stav, necíti spôsobilá sa takýchto úkonov zúčastniť, aby prípadne nedošlo k zhoršeniu jej zdravotného stavu“ vysvetlil Erdös.

Nezúčastňovať sa zatiaľ na žiadnych úkonoch odporučil už psychiater 21. júna 2021. „Pacientka je v súčasnej dobe v ambulantnej psychiatrickej starostlivosti, ambulantný psychiater predbežne neodporúča účasť na vyšetrovacích úkonoch,“ má sa písať v znaleckom posudku. Vážne diagnózy zistili aj v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne a vo Fakultnej nemocnici na psychiatrickej klinike, rovnako v Trenčíne. V posudku sa má písať o depresii, samovražedných sklonoch aj o anorexii.

Podľa advokáta Petra Erdösa závažné zdravotné diagnózy potvrdili aj oba znalecké posudky. Napriek tomu prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal 18. augusta tohto roka obžalobu na Jankovskú v kauze baru Fatima pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti. Spolu s ňou obžaloval aj exšéfa protikorupčnej jednotky NAKA Roberta Krajmera a svata Jankovskej, Petra Vaska.

Vyšetrovateľ prípadu Peter Juhás pritom pre televíziu Markíza povedal, že Jankovskej dal na preštudovanie spisu dva termíny. Podľa neho ani na jeden neprišla ona, ani jej advokáti. Vyhodnotil to teda tak, že svoje právo s prihliadnutím na závery znalca nevyužila.

Advokát Jankovskej voči podaniu tejto obžaloby ostro ohradil. "Je to vec, kde bola aj vo väzbe, je to vec, kde Vida neustále mení výpovede. Je to pre mňa zarážajúce, že táto obžaloba bola podaná, vzhľadom k tomu, že tým, že bola podaná, došlo k závažnému procesnému pochybeniu aj na strane orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) aj dozorujúceho prokurátora," vyjadril sa Erdös. Ako dodal právny zástupca Moniky Jankovskej, jeho klientka bola upovedomená o tom, že po skončení vyšetrovania sa môže oboznámiť s jeho výsledkami. “Požiadala vyšetrovateľa, že v súčasnosti sa vzhľadom na jej zlý zdravotný stav necíti byť spôsobilá preštudovania vyšetrovacieho spisu, predložila správu ošetrujúceho lekára, ktorý jej neodporúča účast, z dôvodu možného zhoršenia zdravotného stavu. V rámci tejto žiadosti uviedla, že tohto práva sa nevzdáva a keď bude zdravotné spôsobilá, preštudovať vyšetrovací spis chce. Napriek tomu jej žiadosti nebolo vyhovené, i keď ide o jedno zo základných práv obvineného po skončení vyšetrovania. Týmto došlo zásadným spôsobom k porušeniu práva na obhajobu obvinenej. Je to osobitné ustanovenie v Trestnom poriadku, ktoré prináleží výlučne obvinenému," dodal.