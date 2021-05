O čo menej sa o ňom vie, o to viac roboty je za ním. Nový riaditeľ SIS Michal Aláč nie je ale pre kompetentných až tak neopísaná kniha. Nielenže v minulosti pre SIS pracoval, ale problematike získavania informácií pre spravodajské účely sa venoval už pri svojej dizertačnej práci! Aláčov renomovaný školiteľ pri tvorbe dizertačky adresoval na jeho osobu slová, ktoré by si o sebe rád prečítal každý. A nie je sám, čo sa o ňom vyjadruje len v superlatívoch.

O tom, že práve tajná služba je Aláčovmu srdcu blízka, svedčí jeho dizertačná práca z roku 2013 s názvom „Získavanie informácií na spravodajské účely a na účely trestného konania“. Práca má až 233 strán , pričom podľa odporúčaní mnohých katedier postačuje okolo 120. Aláč nemal ani za školiteľa len tak hocikoho, ale známeho právnika a majiteľa Inštitútu forenzných medicínskych expertíz (Forensic) Petra Kováča.

„Doktor Aláč bol mojim doteraz najlepším doktorandom. Kvalitu jeho dizertačnej práce potvrdzuje aj to, že vyšla ako monografia v renomovanom vydavateľstve právnickej literatúry,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ Kováč na adresu Aláča. Kniha vyšla v roku 2015 a kúpiť sa dá za približne 18 eur.

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala na návrh vlády nového riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michala Aláča 6. mája 2021 v Prezidentskom paláci v Bratislave. Na snímke nový riaditeľ SIS Michal Aláč. Zdroj: Martin Baumann

Kováč ale nie je jediný, kto nového šéfa SIS vychvaľuje. Pozitívne slová mu adresoval aj vedúci katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Trnavskej univerzite (TRUNI), kde Aláč pred nástupom do funkcie riaditeľa SIS pracoval v učiteľskom zbore. „Jeho práca na fakulte bola hodnotená pozitívne aj študentmi. V rámci pracovných vzťahov sa s ním vychádzalo dobre a je to kolega, na ktorého sa dalo pri pracovných úlohách a povinnostiach spoľahnúť,“ povedal vedúci katedry Michal Maslen pre Plus JEDEN DEŇ. Aláč sa podľa Maslena podieľal aj na organizácii viacerých vedeckých konferencii z oblasti správneho právneho a práva životného prostredia a aktívne prispel aj k niektorým publikačným výstupom katedry.

Nový šéf SIS bol v minulosti zamestnancom v Liptovskej vodárenskej spoločnosti, členom rady Úradu pre reguláciu hazardných hier a pracoval aj pre záchrannú službu. Aláčovu multifunkčnosť dokazuje aj jeho firma CAVET, ktorá má až 22 predmetov podnikania. „Multifunkční ľudia sú tak trošku podozriví svojim životopisom. Aj tí najschonejší ľudia sa zameriavajú na maximálne dve oblasti pôsobenia. V jeho minulosti sa skrížilo až príliš veľa rôznorodých záujmov,“ povedal politológ Miroslav Řádek.

Anketa Bude Michal Aláč dobrým riaditeľom SIS? Áno, jeho kariéra ho na to predurčuje 18% Áno, lepší ako jeho predchodcovia 14% Nie, je ešte mladý. Veď má len 36 rokov 54% Neviem posúdiť, čas ukáže 14% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Aláča dnes po návrhu vlády vymenovala do funkcie riaditeľa SIS prezidentka Zuzana Čaputová. Funkcia zostala voľná potom, ako polícia zadržala bývalého šéf informačnej služby Vladimíra Počolinského. Ten je aktuálne obvinený a väzobne stíhaný za korupciu.