Vladimír Pčolinský je pripravený informovať parlament. O tom, že by ho mohli predviesť na mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, už vie.

Potvrdil jeho obhajca Ondrej Urban. "Môj klient bol informovaný odo mňa, čo som videl z médií, a sám to videl v médiách. Ak by bol daný súhlas dozorového prokurátora, tak klient by takúto informáciu na neverejnom zasadnutí v pléne NR SR dal a poskytol," zdôraznil obhajca.

Z jeho pohľadu advokáta je možné Vladimíra Pčolinského eskortovať z väzby do budovy NR SR. "Samozrejme, mal by na to dať súhlas dozorový prokurátor, keďže je klient vo väzbe. Zároveň, keďže ide o komunikáciu medzi NR SR, si myslím, že predseda NR SR by o to mal oficiálne požiadať Generálnu prokuratúru (GP) SR cez generálneho prokurátora a ten by mal dať pokyn dozorovému prokurátorovi, čo je zástupca špeciálneho prokurátora, ktorý je zároveň dozorovým prokurátorom. S jeho súhlasom by to podľa môjho názoru išlo," zhrnul Urban.

Poslanci NR SR prerušili neverejné mimoriadne rokovanie súvisiace so stretnutím najvyšších predstaviteľov štátu v budove SIS. Plénum odsúhlasilo procedurálny návrh, aby bol na rokovaní prítomný aj exšéf SIS, ktorý je vo väzbe.