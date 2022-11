Do Borisa Kollára sa na sociálnej sieti pustila jeho bývalá partnerka Barbora Richterová. Zverejnila status, kde ho kritizuje predovšetkým pre údajnú jeho neochotu sa stretnúť s ich spoločnými deťmi.

Verejnosti sa zverila so svojím sklamaním, ktoré prežíva: „Ľudia sa menia, keď prídu k moci, ku sláve a tam to všetko ide do sra*iek. Je to poľutovaniahodné, ako bol človek kedysi fakt že super otec a dnes, keď mu napíšete – zavolaj prosím na sekundu malému, má narodeniny... Už ani to nedokáže urobiť. Škoda. Politika mení ľudí.“

Richterovej vadí, že sa Boris Kollár neozval ich spoločnému synovi pri príležitosti jeho narodenín a aj to, že sa údajne nezaujíma o to, ako sa má ich druhé päťmesačné dieťa. „Aaronko bude mať za chvíľu 5 mesiacov a tatina má zatiaľ iba na papieri, nenašiel si čas na osobné stretnutie, ale našťastie jemu je to jedno. Najťažšie to znáša Arturko, je smutný, bol zvyknutý na čas s otcom,“ napísala Richterová na sociálnej sieti. Na záver dodáva: „Deťom chýba kontakt!“

Na kritiku voči otcovským povinnostiam Kollára zareagovala aj jeho ďalšia bývalá partnerka a dnes kolegyňa zo strany Petra Krištúfková: „Možno ste zachytili vyjadrenia Richterovej, ktoré sú samozrejme klamstvom, a to najlepšie vedia práve Borisove deti. Ťažko sa obhajovať s ľudskou sprostosťou, ale verejné reakcie jeho detí sú dôkazom o pravde.“

Ester sa vyjadrila, že aj napriek svojmu veku a zdravotným problémom sa Kollár svojim deťom venuje. Chodia sa spolu bicyklovať, behávať a keď môže, tak s nimi trávi voľný čas. „A nepotrebujem nikoho presviedčať o opaku. To, že sa pani Richterová o ňom takto vyjadruje, sa dá vysvetliť iba tak, že miera jej chamtivosti nemá hraníc a je schopná čohokoľvek!“

Podobný postoj má aj jeho nevlastná dcéra Vanesa. Tá si veľmi váži, že sa k nej správa ako ku vlastnému dieťaťu, čo podľa nej nie je vôbec bežné: „A neskutočne ma mrzí, keď nejaká nikdy nepracujúca Richterová si dovolí urážať a hnusne očierňovať človeka, ktorý jej v živote zabezpečil všetko. Verím, že si teraz hviezda užíva pár minút slávy, ale aj verím, že pravda má väčšiu silu ako jej klamstvá.“

Do tretice podporuje svojho otca aj dcéra Alexandra: „Toto je komédia. Pani Richterová došla pred 11 rokmi v teplákoch nadrogovaná a s igelitkou v ruke, nevie a ani nerobí, všetko jej financuje otec – dom, auto, jedlo, oblečenie, dovolenky tak štyrikrát do roka. Bez neho by bola na ulici.“ Podľa jej vlastných slov sama ľutuje, že jej otec Barboru Richterovú vôbec stretol. „A to, že už nestavia hrady z piesku a nekope loptu – áno, má 57 rokov, však by mu vyskočila platnička, chudák,“ tvrdí Alexandra.

"Som neskutočne šťastná, že moje deti nikdy nebudú súčasťou osoby menom Boris Kollár. Pre dobro mojich detí, od dnešného dňa riešim všetko iba s právnym zástupcom a verím, že sa nadobro zbavíme ako jeho mena, tak aj vyhrážok," napísala v piatok na sociálnej sieti Richterová.

Predseda Boris Kollár sa naposledy objavil v spoločnosti bývalej súťažiacej zo šou XFactor Laury Vizváryovej, keď ich fotografi zachytili po prílete na viedenské letisko. Svoj čas mali spolu tráviť v Dubaji, kam Kollár odletel po nečakanej parlamentnej pauze spôsobenej zle zapojenými káblami.