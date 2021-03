Exprezident Ivan Gašparovič oslávil v sobotu 80. narodeniny. Ako jediný na Slovensku zatiaľ pôsobil v najvyššej ústavnej funkcii dve za sebou nasledujúce volebné obdobia. V exkluzívnom rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ prezradil, ako vníma súčasnú vládu, či má problém s novinármi, ale aj to, aké dary k sviatku dostal.

V rozhovore sa dočítate:

- Ako hodnotí rok vládnutia Igora Matoviča

- V čom mala inak postupovať prezidentka Zuzana Čaputová

- Aký má vzťah s Vladimírom Mečiarom

- Ako oslávil narodeniny

- K akému športu prirovnal vládnu krízu

Ako ste vnímali súčasnú vládnu krízu?

Myslím si, že tu bolo už len jedno vnímanie, a to všetkých občanov na Slovensku. Čo sa tu deje, je tragédiou v dôsledku toho, ako naši predstavitelia štátu nevedia viesť krajinu. Celé pôsobenie vlády je také, že vydáva veľa rozhodnutí, v zhone a bez predstavy, aký dosah to bude mať. A ak nemáte predstavu o tom, aké dôsledky vaše rozhodnutia majú, aspoň na 80 percent, nikdy ich nevydáte správne.

Aké je teda vaše zhodnotenie roku vládnutia Igora Matoviča?

Veľmi ťažká otázka a neviem, či by jednoznačnú odpoveď našli aj psychológovia. Igor Matovič si musí uvedomiť, že to, aby si ho v spoločnosti vážili, nezáleží na jeho predstavách, v ktorých často má pred sebou len svoje vlastné dobro. V prvom rade by sa mal starať o to, aby bol spokojný občan a aby v ňom videli politika, človeka, ktorý chce pomôcť spoločnosti a nie pomáhať sebe. Nesmie preceňovať sám seba a musí počúvať aj hlasy iných.

Do krízy zasiahla aj prezidentka Zuzana Čaputová, ako by ste na jej mieste reagovali vy?

Bola to ťažká situácia a vôbec jej to nezávidím. Možno mala byť viac súčasťou rokovaní politických strán koalície. Ja by som išiel na vládu. Pretože ústava prezidentovi hovorí, že môže ísť a v takom prípade ju vedie on a nie predseda. Čiže okrem rozhovorov, ktoré mala, by bolo dobré, aby mala aj debaty s opozíciou a odporúčal by som, aby sa zúčastnila na zasadnutí vlády a aj ju viedla.

Na ktorý moment bilancovania svojej politickej kariéry si spomínate najradšej?

Pekných chvíľ bolo veľa. Ale najväčšie uvoľnenie a radosť nastali, keď sme vyhlasovali samostatnú Slovenskú republiku. Boli určité momenty, ktoré naznačovali istú pochybnosť, či rozhodnutie bolo správne, ukazuje sa však, že áno, urobili sme dobre.

Pokračovanie na ďalšej strane