Expremiérka Iveta Radičová bola hostkou relácie Braňa Závodského, kde sa medzi inými vyjadrila aj k aktuálnej pandemickej situácii na Slovensku. „Dnes sme opäť svedkami toho, že nedoliečení pacienti sú prepúšťaní z nemocníc, aby uvoľňovali personálne kapacity lekárov a zdravotných sestier na staranie sa o covidových pacientov," hovorí. Ako príklad uviedla špičkové Detské kardiocentrum na bratislavských Kramároch, kde vyše sto detí čaká na zákroky, lebo nie je zdravotnícky personál. Radičová sa preto pýtala, či sme urobili všetko preto, aby sme slovenské nemocnice nezaťažili.

Upozornila, že v iných krajinách platí, že čím je väčšia miera zaočkovanosti, tým je menší počet pacientov v nemocniciach. Na Slovensku je však zaočkovaných stále len 45 percent populácie. „Pandémia ešte vôbec nepovedala svoje posledné slovo, a teda nemôžeme očakávať, že medicína nám ponúka definitívne riešenie. Je v procese testovania a hľadania. Tu vznikajú tie pochybnosti, ktoré mnohých ľudí odrádzajú od očkovania,“ myslí si Radičová. Podľa nej u značnej časti ľudí je za odmietaním očkovania predovšetkým pochybnosť a strach, ktoré sú znásobované každou politickou debatou či tlačovou konferenciou.

„U nás zlyháva prísun pravdivých informácií a faktov. Obrovský priestor má naopak tlmočenie a hlásenie sa k dezinformáciám a konšpiráciám aj politických lídrov, najmä z opozície, ktorí to širia ako autorita medzi svojich voličov,“ uviedla Radičová. Súhlasí s tým, že spoločnosť je rozdelená na dve skupiny, kde jedna sa správa nesmierne agresívne. Útočí, prepadáva obchody, blokuje verejnú dopravu. "Normálna debata týchto dvoch skupín sa posunula do polohy, že časť nezaočkovaných odmieta rešpektovať dobrovoľnú voľbu zaočkovaných ľudí a odmieta akékoľvek opatrenia, ktoré by mali byť zvýhodnením zaočkovaného človeka,“ uviedla Radičová. v súvislosti s očkovaním, zároveň prezradila, že sa plánuje dať zaočkovať aj treťou dávkou len čo sa bude môcť prihlásiť do systému.

Zároveň dodala, že používať pandémiu a stav v nemocniciach ako politický nástroj boja za predčasné voľby je cynické. Radičová na jednej strane zdôraznila, že pandémia nie je produktom tejto vlády. Na druhej strane však kritizovala vládu za chaos v opatreniach, ktoré vláda predvádza už od začiatku pandémie.

„Celý problém priechodnosti reforiem vo veľkej miere je v nešťastnej, ak úplne nie katastrofálnej komunikácii,“ konštatovala Radičová v súvislosti s reformou nemocníc, školstva a národných parkov.Situáciu vo vláde sťažuje aj vnútrokoaličný spor, čo predstavuje blokovanie reforiem Sme rodinou. Radičová tvrdí, že pokiaľ koalícia nie je jednotná a nemá zhodu na reforme, tak je nepriechodná.