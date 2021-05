Expremiérka Iveta Radičová so vzácnym ocenením! Nebude ho aj tentokrát nútená vrátiť?

Bývalá premiérka Iveta Radičová získala ocenenie, ktoré by potešilo nejednu verejne činnú osobu. Dôležitosť plakety, ktorú dostala do rúk, podčiarkuje aj to, kto jej ju daroval.