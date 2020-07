Súčasné problémy Slovenska vidí jasne. Vláda Igora Matoviča bude podľa neho v podobne nezávideniahodnej situácii, ako bola tá jeho. „Ak sa ihneď nespamätáme a neurobíme podobné kroky, ako sme museli urobiť my, lebo sme boli pod tlakom obrovskej nezamestnanosti, pod podobný tlak sa dostanú budúce generácie politikov,“ varoval v týždenníku Trend. Miestami má podľa vlastných slov pocit, ako na konci 90. rokov, keď krachovali podniky po celom Slovensku. "Teraz máme automobilky, elektrotechnický priemysel. Ešte na chvíľu," varuje.​

Vedeniu štátu aj preto adresoval kritické slová. "Cítim pokles disciplíny. Cítim pokles morálky. Cítim pokles motivácie. My sme chodili za tmy do roboty a za tmy z roboty, ale s nadšením. Keď si spomínam na tých mladých šarvancov okolo Ivana Mikloša, tak to bola radosť žiť," podotkol. Mikloš v jeho vláde zodpovedal za rezort financií. ​

Mikuláš Dzurinda Zdroj: Andrzej Grygiel / EPA / Profimedia



Dzurinda sa pozerá kriticky aj na neschopnosť Slovenska míňať eurofondy, ktoré už má. „Keď sa premiér nestará o kľúčové veci, tak ako to bolo povedzme za vlády Smeru-SD, potom sa nemôžeme čudovať," povedal expremiér.​



Zaspomínal si pritom aj na obdobie, keď on sám viedol krajinu. „Dvakrát do týždňa som mal relevantných ministrov, ktorí viedli rezorty, kde sa to čerpanie očakávalo najviac, a museli makať. Keď maká premiér, keď maká minister, potom môžeme očakávať, že budú makať aj príslušní administratívni úradníci,“ zdôraznil na margo efektivity práce. ​