Nástupca Sulíka na rezorte hospodárstva našiel po šéfovi SASKY nezaplatené účty v Dubaji. „Bohužiaľ, musím oznámiť, že v súvislosti s EXPO Dubaj sa osem mesiacov (pôsobenia) boríme s veľmi závažnými nedostatkami. Ešte prebiehajú na ministerstve audity, pretože sa tu nenachádzajú základné dokumenty, základné faktúry a ďalšie náležitosti spojené s financovaním a organizáciou EXPO Dubaj. Aktuálne nevyrovnané, zatiaľ nám známe finančné záväzky súvisiace s EXPO Dubaj už presahujú jeden milión eur. Podávame preto prvé súdne žaloby, lebo bohužiaľ už iné možnosti nemáme,“ informoval Hirman. EXPO Dubaj sa podľa jeho slov za predošlého vedenia MH SR „do istej miery zmenilo na rodinné výlety a výlety pre kamarátov“. „Nemali by sme na ne však prispievať zo spoločnej kasy, mali by si ich zaplatiť tí, ktorí si toto organizovali a zúčastňovali sa na tom,“ podotkol Hirman.

Hirman uviedol, že sa našli nezaplatené účty a rôzne pohľadávky v objeme milión eur. Okrem iného sú aj nezrovnalosti v účtoch. „Nie sú zaplatené napríklad účty z reštaurácie. Za vyše 54-tisíc eur údajne ministerstvo hospodárstva pilo a jedlo,“ tvrdí Hirman. Tiež nie sú vyrovnané ubytovania v apartmánoch. Z ôsmich apartmánov len tri sú vydokladované a boli obsadzované pracovníkmi ministerstva hospodárstva. Zvyšné apartmány mali využívať osoby, ktoré neboli zamestnancami ministerstva hospodárstva.

SASKA sa ku kritike končiaceho ministra Karla Hirmana vyjadrila svojsky. „Mal osem mesiacov času a spomenie si až posledný deň v úrade. Pán ‚expert na energetiku‘ aj týmto potvrdil svoju neschopnosť,“ vyjadril sa pre náš denník líder SASKY Richard Sulík. „Minister hospodárstva Hirman žil osem mesiacov z toho, čo mu predstavitelia strany SASKA nechali na ministerstve hospodárstva,“ uviedol v reakcii na Hirmanove vyjadrenia podpredseda SASKY Karol Galek, ktorý bol za predchádzajúceho vedenia na rezorte štátnym tajomníkom. „Boli to plné zásobníky plynu, memorandum so Slovenskými elektrárňami, mimoriadne dodávky jadrového paliva pre naše elektrárne či hotová a pripravená legislatíva. Paradoxne, časť z toho hodil do koša, časť otočil v prospech lobistov a zvyšok necháva na nového ministra. Ten bude mať naozaj po Hirmanovi čo naprávať,“ spresnil Galek.

„Najnovšie sa po ôsmich mesiacoch dozvedáme aj o nejakých nezrovnalostiach v súvislosti s EXPO v Dubaji. Ak Hirman doteraz nebol schopný zorientovať sa v problematike, nedokazuje to príliš veľa o jeho manažérskych kvalitách. V prípade, že má podnety na súdne žaloby, mal by určite konať. Politická kampaň sa robí dobrým programom a kvalitnými výsledkami, nie takto,“ doplnil Sulík s tým, že EXPO bolo hodnotené ako úspešná prezentácia Slovenska v zahraničí.

V súvislosti so závažnými obvineniami sme poprosili o reakciu aj komisárku pre EXPO Dubaj Miroslavu (Valovičovú) Drobovú. „Nie som politička, a preto sa nebudem zúčastňovať na predvolebných súbojoch a politickej kampani. Náš tím však odviedol na podujatí EXPO Dubaj kvalitnú prácu a aj vďaka tomu považujeme slovenskú účasť po obsahovej aj organizačnej stránke za úspešnú. Dokumentáciu ku všetkým nami organizovaným aktivitám sme pripravili na profesionálnej úrovni a riadne sme ju po ukončení projektu odovzdali na ministerstve,“ povedala nášmu denníku Drobová.

Slovenská účasť na EXPO Dubaj však bola už dávnejšie spájaná so škandálmi. Ten najväčší sa odohral v novembri 2021, keď unikli na internet naskenované kópie 60 pasov s kompletnými osobnými a identifikačnými údajmi osôb cestujúcich na výstavu. Medzi pozvanými boli štátni úradníci, obchodní partneri, župani aj novinári. No zistilo sa aj to, že v slovenskej delegácii sa nachádzala Sulíkova dcéra Alexandra. Sulík neskôr pripustil, že uzatvorenie zmluvy medzi dcérou Sulíka (SASKA) Alexandrou a Ministerstvom hospodárstva (MH) SR o jej ceste na svetovú výstavu EXPO Dubaj bolo zlyhanie. Tvrdil, že bývanie pre svoju dcéru v Dubaji zaplatil on sám zo svojich súkromných peňazí a býval s ňou inde ako delegácia. „Nikdy by som si nedovolil využívať prostriedky štátu na takýto účel. Takých majstrov sme tu už mali a kritizovali sme ich za to,“ vyjadril sa toho času Sulík.

V súvislosti s kauzou sme poprosili o krátku reakciu aj účastníkov delegácie v Dubaji. Bratislavský župan Juraj Droba sa vyjadriť nechcel. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka zas odpoveď sľúbil, no do uzávierky nám ju nezaslal. Pri rokovaniach o EXPO Dubaj robil toho času Sulíkovi spoločnosť aj riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika. „Slovakia Travel má v súvislosti s EXPO 2020 Dubaj všetko vyrovnané bez akýchkoľvek otvorených záväzkov,“ odpísali nám zo Slovakia Travel stanovisko k medializovaným informáciám.

Ku kauze na EXPO Dubaj sa vyjadril generálny prokurátor Maroš Žilinka. „Vo veci organizovania a financovania slovenskej účasti na výstave EXPO Dubaj zo strany Ministerstva hospodárstva SR už orgány prokuratúry konajú,“ informoval Žilinka na sociálnej sieti.

Dôkazom toho, že Sulíkovi zrejme predsa len trošku prihára, sú informácie, ktoré uviedol dosluhujúci premiér Eduard Heger. Sulík mal podľa neho tlačiť na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby rezort nezverila do rúk štátneho tajomníka Petra Šveca, ktorý bol Hirmanovou pravou rukou. „Tlačí na prezidentku a snaží sa zobchodovať, aby tam mal svojho človeka,“ povedal Heger o Sulíkovi. Ministrom hospodárstva sa napokon stal Peter Dovhun, generálny riaditeľ Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a nie Švec. Sulík po tejto správe neskrýval spokojnosť. „Vláda Ľudovíta Ódora nahrádza vládu chaosu. Občania si zaslúžia, aby prišlo ku kultivovanému a k zodpovednému dovládnutiu do predčasných parlamentných volieb. Aj z toho dôvodu verejne deklarujeme, že úradnícka vláda dostane jednohlasnú podporu celého poslaneckého klubu,“ uviedol predseda SASKY.

