Ocitne sa Slovensko na prvých stránkach svetových denníkov? Od februárových volieb v roku 2020 sa to našej krajine podarilo už niekoľkokrát a unikátny by sme mohli byť opäť. Priamo na pôdu Národnej rady by totiž mohol byť z väznice eskortovaný niekdajší riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský!

Poslanci Národnej rady prerušili neverejné mimoriadne rokovanie súvisiace so stretnutím najvyšších predstaviteľov štátu v budove Slovenskej informačnej služby (SIS). Plénum odsúhlasilo procedurálny návrh, aby bol na rokovaní prítomný aj exšéf SIS Vladimír Pčolinský, ktorý je aktuálne vo väzbe.

Podľa slov Pčolinského advokáta Ondreja Urbana je jeho klient pripravený parlament informovať. Samotná účasť obvineného Pčolinského na rokovaní Národnej rady je možná, ale treba na to súhlas orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). Zdôraznil to pre TASR bývalý šéf slovenských vyšetrovateľov a vysokoškolský pedagóg Jaroslav Ivor. "Doteraz som sa s takýmto prípadom vo svojej praxi nestretol. Bolo by to v každom prípade neštandardné. Ale na druhej strane treba povedať, že obvinený, ktorý je vo väzbe, sa môže eskortovať na rôzne úkony trestného konania aj tie, ktoré je potrebné vykonať aj mimo ústavu na výkon väzby. Tu treba spomenúť napríklad rekonštrukciu alebo vyšetrovací pokus, alebo domovú prehliadku, kde je jeho prítomnosť nevyhnutná," zdôraznil Ivor.



Bezpečnostný expert Juraj Zábojník označil samotný návrh za mimoriadne neštandartný. "To je také nóvum, že budeme na stránkach všetkých svetových denníkov," skonštatoval s tým, že so zabezpečením samotného presunu nevidí problém. "Na to tu má trénovaných ľudí," uviedol. "Položme si však inú otázku. Pán Pčolinský bol najvyšším predstaviteľom SIS, teda predpokladám, že disponoval informáciami, ktoré SIS získala legálne a v zmysle zákona. Všetkými informáciami ktorými disponuje on, teda musí disponovať aj SIS a teda nevidím dôvod aby o nich informoval obvinený človek, ktorý je v kolúznej a momentálne v rozšírenej preventívnej väzbe," povedal.

Politológ Miroslav Řádek označil žiadosť o Pčolinského prítomnosť za bezprecedentnú. "Obávam sa, že vyjadrenie súhlasu Národnej rady s prítomnosťou zadržaného exšéfa SIS na jej rokovaní je bezprecedentným krokom slovenského parlamentarizmu o ktorom nemám vedomosť, že by sa niekedy udial v inej krajine," skonštatoval. "V predmetnom rozhodnutí parlament mimovoľne prezrádza dve dôležité veci. Po prvé, že bezpečnostný aparát štátu je v stave vnútorného rozkladu. A po druhé, že parlamentná väčšina nie je tvorená formálnou vládnou väčšinou. V terajšej situácii nie je isté, kto vládne Slovensku," uzavrel.

Na Pčolinského prítomnosti trvá líder Smeru-SD Robert Fico, ktorý nevidí dôvod pokračovať v rokovaní mimoriadnej schôdze, ak v pléne Pčolinský nebude. "Nepripúšťame odpoveď, že ho sem nedovezú," uviedol Fico na tlačovej konferencii s tým, že parlament môže súhlasiť s účasťou kohokoľvek v pléne NRSR.

Stretnutie na pôde SIS Na stretnutí na pôde SIS v pondelok 17. mája sa malo zúčastniť približne desať ľudí vrátane najvyšších ústavných činiteľov. Témou malo byť podozrenie, že vyšetrovanie niektorých veľkých korupčných káuz môže byť zmanipulované. Médiá informovali, že v tejto súvislosti sa mal spomínať aj prípad exšéfa SIS Vladimíra P. Premiér už odmietol, že by sa stretnutie týkalo bývalého šéfa SIS alebo iných vyšetrovaných živých prípadov. Stretnutie sa podľa jeho slov uskutočnilo z jeho iniciatívy, aby sa predstavitelia štátu oboznámili s podrobnosťami o určitých spravodajských informáciách.