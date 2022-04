Mali by sme brať ruské vyhrážky vážne? „Rusko stráca poslednú nádej, aby svet odradilo od podpory Ukrajiny. Preto tie reči o reálnom nebezpečenstve tretej svetovej vojny. Znamená to len, že Moskva na Ukrajine prehráva. Preto nás svet musí podporovať ešte viac, aby sme mohli vyhrať a brániť európsku a globálnu bezpečnosť," píše vo svojom príspevku Kuleba.

VIDEO IT expert Ondrej Macko: Mohli by hackeri získať moc nad jadrovými zbraňami?

Agentúra AP vo svojej správe pripomenula, že Spojené štáty v pondelok v zrýchlenom režime dodali na Ukrajinu ďalšie zbrane a zdôraznili, že pomoc západných spojencov v dva mesiace trvajúcej vojne na Ukrajine má význam. V zjavnej reakcii na to Lavrov vyhlásil, že Rusko má „pocit, že Západ chce, aby Ukrajina pokračovala vo vojne" a „vyčerpala ruskú armádu a ruský vojensko-priemyselný vojnový komplex". „Je to ilúzia," upozornil.

Bezpečnostný analytik Ivo Samson sa na ruské hrozby globálnou vojnou díva skepticky. „Je to vydieranie - ak nám nedáte krajinu, ktorú chceme zlomiť, zahrávate sa s vypuknutím 3. svetovej vojny - absurdné," zhodnotil expert. Analytik si zároveň nemyslí, že by Rusko pri vojnovom ťažení na Ukrajine siahlo po jadrových zbraniach. „Neviem, či sa zbytočne nebojíme strategických a taktických jadrových zbraní, keď Rusko má k dispozícii aj jadrové granáty, ktoré koniec koncov nie sú zakotvené v nijakých medzinárodných zmluvách. Ak by k tomu malo dôjsť, potom ich použitie je zrejme pravdepodobnejšie než požitie silnejšej taktickej jadrovej zbrane," zamyslel sa Samson s vysvetlením, že ide o jadrovú výbušninu s menším lokálnym dosahom. „Nemyslím si však, že by sa Rusko o niečo také pokúsilo," dodal.

Ivo Samson Zdroj: Peter Brenkus

Lavrovove tvrdenia o tom, že Západ chce vyčerpať ruskú armádu predlžovaním bojov na Ukrajine, označil expert za nezmysel. „Západ nemôže nechať padnúť Ukrajinu, pretože vieme, že by prišlo k dominovému efektu," zhodnotil. „Len čo by Rusko získalo časť ukrajinského územia a neskôr celú krajinu, pohlo by sa ďalej. A potom by už skutočne hrozilo nebezpečenstvo 3. svetovej vojny," uzavrel.

