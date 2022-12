Atraktívna blondína a Naď tvorili pár šesť rokov a majú spolu aj štvorročného synčeka Adamka. Počas trvania ich vzťahu bolo Túrosovú možné vídavať len s jemným mejkapom a uprednostňovala aj striedmejšie oblečenie. Tomu je však dnes definitívne koniec. V ostatnom čase totiž vzbudzuje pozornosť na sociálnej sieti, kde zverejňuje fotky s radikálne zmeneným imidžom.

Nedá sa nevšimnúť, že bývalá hovorkyňa rezortu vnútra si dala predĺžiť vlasy, objavuje sa s výraznejším líčením a pravdepodobne absolvovala aj zväčšenie pier. Zmenou prešiel aj jej šatník: decentnejšie modely nahradili odvážnejšie sexi kúsky. Čo stojí sa zmenou vizáže Túrosovej, sme sa spýtali aj jej samotnej. „Nemyslím si, že som prešla nejakou výraznejšou zmenou imidžu, ani čo sa týka obliekania, ani líčenia. Povaha mojej práce si vždy vyžadovala, aby som bola upravená, vždy som inklinovala k tomu, aby sa žena obliekala decentne, ale žensky," reagovala na našu otázku expartnerka ministra obrany. ŠOKUJÚCE FOTKY TÚROSOVEJ PRED A PO NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

„Čo sa týka estetických zákrokov, myslím si, že každý sa môže rozhodnúť slobodne. Mnohým ženám, ale aj mužom dokážu pomôcť, aby sa cítili lepšie, atraktívnejšie a komfortnejšie. A to určite vnímam pozitívne. Ak je človek spokojný vnútri, vyžaruje to aj na svoje okolie," povedala nám Túrosová v súvislosti so špekuláciami, že by mala podstúpiť nejaký skrášľovací zákrok. Dokonca odmietla aj zväčšenie pier. „Za vzhľad mojich pier ďakujem mojim rodičom a dobrým génom," prízvukovala. „Vlasy nosím dlhodobo v takejto dĺžke napriek rôznym experimentom z minulosti, a mihalnice ste si všimli správne," prezradila nášmu denníku.

Či je nový sexi imidž expartnerky ministra Naďa len výsledok zmeny techniky líčenia, alebo sa zverila do rúk profesionálov, sme sa spýtali aj odborníčky. „Zmena vizáže pani Túrosovej je zjavná na prvý pohľad. Bola prirodzene pekná žena, no pri pohľade na novšie fotografie je zjavné, že prešla niekoľkými zmenami a úpravami," hovorí stylistka Lucia, ambasádorka wibo.sk. „Oblieka sa výraznejšie, odvážnejšie, mne sa to páči. Mám pocit, že je aj štíhlejšia a pôsobí celkovo mladšie. Neviem, či táto zmena je výsledkom stylistu, alebo sama pani Barbora sa rozhodla zmeniť vizáž. Ale je to pekné osvieženie. Opäť príklad, že dobrý strih a farba nás môžu omladiť," uviedla ďalej.

„Čo sa týka tváre, pôsobí pani Barbora ako iný človek. Prešla niekoľkými úpravami. V súčasnosti sa presne nedá odhadnúť, čo a koľko presne, pretože estetická medicína je bežnou záležitosťou a u niekoho aj na dennom poriadku," vysvetľovala odborníčka. „Určite som si všimla väčšie pery a zmenu spodnej časti tváre - sánka a brada. Pani Barbora má výraznejšie obočie iného tvaru, ako mala predtým, predpokladám, že má permanentný mejkap. A taktiež dlhé umelé mihalnice, ktoré však môžu byť na fotografiách len výsledkom známej platenej aplikácie na úpravu fotiek," ozrejmila stylistka Lucia. Podľa odborníčky menovaná aplikácia je veľmi populárna medzi ženami, ktoré napriek vyššej cene sú ochotné zainvestovať za vidinou dokonalých fotiek.

Napokon nás zaujímalo, ako na zmenu imidžu Túrosovej reagujú muži v jej okolí a aké komplimenty dostala. ODPOVEĎ TÚROSOVEJ NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Barbara Túrosová v minulosti pracovala ako redaktorka pre TA3 špecializujúcu sa na zahraničné udalosti. Pozornosť médií upútala v roku 2020, keď získala pozíciu hovorkyne na rezorte vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Post obsadila bez výberového konania, a keďže vtedy tvorila pár s Naďom, objavili sa špekulácie, či jej „lukratívnu“ pozíciu nezabezpečil práve novopečený minister. Rodinkárstvo však všetky strany odmietali. Zdroj: Jaroslav Novák

Anketa Myslíte si, že Barbara Túrosová podstúpila nejaký estetický zákrok? Áno, jednoznačne podstúpila nejaký zákrok. Je z nej úplne iná žena. 17% Nie, nepodstúpila. Ide len o zmenu techniky líčenia. 17% Neviem posúdiť. 66% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný