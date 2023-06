Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (48) si obyčajne svoje súkromie úzkostlivo stráži, no tentokrát urobila výnimku. Na sociálnej sieti totiž zverejnila rodinnú fotografiu so svojou dcérou!

Niekoľko mesiacov pred predčasnými voľbami a krátko pred ostrou politickou kampaňou majú politici možnosť krátkeho oddychu. Rodinné chvíle si tak, zdá sa, naplno užíva aj exministerka Kolíková.

"Ranné česanie, tu to vyzerá na úsmev, ale je to často dráma. Rozčesať krásne kučierky ráno do škôlky, nie vždy je to úspech. Tentokrát bol. Využila som chvíľku dobrej nálady pri chutných raňajkách," napísala Kolíková pod zverejnenú fotografiu.

