Podporovatelia reformy nemocníc tvrdia, že ak niekto plánuje vážnu operáciu, radšej ju podstúpi ďalej od bydliska, kde má nemocnica špičkový tím a vybavenie. Kritici naopak zastávajú názor, že ľudia nechcú cestovať a radšej by podporili zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Predseda parlamentu Boris Kollár (56) sa podľa vlastných slov obáva, že príde k rušeniu nemocníc, hoci to minister zdravotníctva popiera. Podľa neho sa však v nemocniciach budú rušiť oddelenia a stanú sa z nich „doliečováky”.

Preto už niekoľko týždňov chodí po regiónoch a kritizuje návrh vlastnej koalície. Šéf parlamentu sa včera ostro vyhranil aj proti rušeniu Hornooravskej nemocnice s poliklinikou či nemocnice v Trstenej.

„Neexistuje, aby to nejaký úradník, ktorý to už raz od stola napísal pre minulú vládu, teraz vytiahol, premaľoval a dal to našej vláde," vyhlásil. Šéf parlamentu podľa vlastných slov nejde proti vládnej koalícii a koaličným partnerom, naopak, zachraňuje ich pred potupou a „hanbou na sto rokov“.

Prečo sa už po niekoľkýkrát postavil proti návrhom koalície, ako je to aj v prípade reformy nemocníc, vysvetlil politológ Tomáš Koziak.

V boji proti reforme nemocníc našiel oporu Kollár, a to nie po prvýkrát, v strane Hlas-SD. Konkrétne v osobe exministra zdravotníctva Richarda Rašiho. Ten v pondelok navštívil nemocnicu v Trebišove, kde usporiadal aj tlačovú konferenciu. „Nemocnica v Trebišove patrí medzi najväčšie nemocnice na východe Slovenska. Ročne hospitalizuje až 14 000 pacientov,” upozornil Raši na prípadné problémy pri obmedzení jej činnosti. Za zachovanie nemocnice spustili aj petíciu a za necelé tri týždne zozbierali 25 791 podpisov.

O funkčnosti pripravovanej reformy zdravotníctva pochybuje aj ďalší exminister rezortu Rudolf Zajac. „Som hlboko presvedčený, že nie je možné, aby nejakú takúto zmenu vykonal štát, ktorý nemôže nariadiť súkromnej nemocnici, čo smie a nesmie robiť,“ povedal Zajac.

Prečítajte si tiež: