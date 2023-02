Meno politika Lászlóa Sólymosa je na Slovensku dobre známe. Dlhé roky sedel v parlamentných laviciach a istý čas zastával aj post ministra životného prostredia. Napriek tomu, že sám je na popularitu istotne zvyknutý, aj on je len človek z mäsa a kostí a samého ho prekvapí, ak stretnie niekoho, kto je od neho známejší.

Presne taký zážitok si so sebou nesie posledných pár dní, odkedy sa mu v Londýne podarilo stretnúť skutočnú celebritu. " Milý pozdrav z Londýna, kde som dnes mal možnosť stretnúť hereckú hviezdu Matrixu. Čo o ňom tvrdia, sedí do bodky. Keanu Reeves je skromný a bezprostredný. Skutočný gentlman," napísal k spoločnej fotografii s hereckou megastar. Keanu Reeves sa síce narodil v Libanone, považovaný je však za kanadského herca a hviezdu Hollywoodu. Je o ňom známe, že s novinármi nekomunikuje a na všetky otázky odpovedá len "no comment", avšak napriek tomu stále nezanevrel na svojich fanúšikov. Fotografia so Sólymosom je toho dôkazom.

László Sólymos je bývalý minister životného prostredia. Zdroj: Facebook L.S.

Keanu Reeves rozhodne nie je jedinou svetovou celebritou, ktorú sa niektorému z našich politikov podarilo stretnúť. Nie je to tak dávno, čo sa podobný úlovok podaril aj europoslankyni Monike Beňovej. Tá spoločne so svojím partnerom Ľubomírom Klčom stretla v Prahe americkú hereckú legendu Adama Sandlera. Klčo sa s ním dokonca aj vyfotil: "Stretli sme tam Adama Sandlera a ten bol veľmi milý a príjemný. Ja som sa hanbila požiadať ho o spoločnú fotku, ale náš tati je smelý a tak sa “cvakli”."

