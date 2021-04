Čo sa týka výpovede, Jahnátek nekonkretizoval, o aké vyhrážanie malo ísť. "Priznám sa, že celkom som ani nepochopil, k čomu som bol vypovedať. Bola tam nejaká vec, čo sa týkala toho, či sa mi niekto vyhrážal. Mne tie mená ani nič nehovorili. Ja si tie mená nepamätám a ani to nie je pravda. Nikto sa mi nevyhrážal," povedal Jahnátek.

Vyšetrovateľ mu podľa jeho slov prečítal svedeckú výpoveď, ktorá bola zameraná na vyhrážky voči jeho osobe. "Ja som to hneď poprel a ostatné všetko bola formálna stránka. Bola to len vyhrážka, nič tam viac nebolo. Ja neviem, čoho sa to malo týkať, ani som nepochopil, načo som tu bol. Nebolo tam ani napísané, kedy sa mi mal niekto vyhrážať," zdôraznil Jahnátek. Dodal, že to nesúviselo s ani jednou osobou, ktorá bola obvinená v počas minuloročných akciách NAKA.

Prekvapenie však prišlo potom, čo Jahnátek prezradil detaily zo svojho súkromia. "Som doma, venujem sa záhrade, starám sa o vinohrad a venujem sa vnúčatám," rozhovoril sa exminister. "Syn chce podnikať, pretože prišla nová vláda s novou kultúrou. Syna vyhodili z práce s jediným dôvodom, že nemajú nič proti nemu, no kvôli menu musí odísť z roboty. Syn pracoval v JESSe (Jadrová energetická spoločnosť Slovenska). Takže ho vyhodili Sulíkovi ľudia, len kvôli menu," uzavrel.

O reakciu sme poprosili aj ministra Richarda Sulíka - článok budeme aktualizovať.