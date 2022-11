Keď Plavčana vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová opätovne za rektora, spýtali sme sa exministra na tri otázky: „Prečo ste sa rozhodol opäť uchádzať o túto funkciu? Aké máte so školou plány? Neľutujete s odstupom času vstup do politiky, a ak áno, prečo?“ Plavčan, ktorý bol na poste ministra od 23. marca 2016 do 31. augusta 2017, odpoveďou na tretiu otázku doslova šokoval.

„Počas môjho pôsobenia v ústavnej funkcii sa podarilo v Programovom vyhlásení vlády schváliť 2 miliardy navyše pre školstvo a v tom aj päťnásobné zvýšenie platov učiteľov, ktoré aj dostali,“ napísal Plavčan emailom svoju odpoveď. Bol to podľa neho významný motivačný faktor, ktorý sa vraj neskôr prejavil napríklad v zlepšených výsledkoch žiakov v domácich a aj medzinárodných meraniach vedomostí. „Toto považujem ako učiteľ za veľmi pozitívne, a teda to aj malo zmysel pre deti a ich rodičov,“ dodal rektor.

Na stránkach Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku to ale zjavne tak nevnímajú. V období, keď bol Plavčan ministrom, sa platy v školstve zvyšovali dvakrát. Prvýkrát 1. septembra 2016 o 6 percent pedagógom a odborným zamestnancom a učiteľom vysokých škôl do taríf a k 1. januáru 2017 o 4 percentá nepedagogickým pracovníkom všetkých typov škôl. Exministrovi by sa dalo pripísať aj zvýšenie platov k 1. septembru 2017 o 6 percent pedagógom a odborným zamestnancom a o 2 percentá nepedagogickým pracovníkom. Pre učiteľov, ale aj kuchárky, upratovačky, údržbárov a školské ekonómky to ale nijako nevychádza 5-násobne a dokonca ani 5-krát.

V minulosti na niekoľko otázok po sebe odpovedal Plavčan novinárovi Michalovi Kovačičovi odpoveďou: „Ďakujem pekne za vaše otázky.“ Teraz sa ale rozhodol prehovoriť. Odpovede na otázky, čo považuje Plavčan za svoj úspech v pozícii rektora a prečo sa rozhodol opäť o túto pozíciu uchádzať, nájdete v galérii.

