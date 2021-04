Nepochopiteľný krok! Predseda strany Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba (44) včera na obed priletel z návštevy Egypta. Do lietadla v Afrike však nasadol aj so svojím 5-ročným potomkom Ľudkom, ktorý tam žije s mamou Frederikou. Bývalá partnerka Kotlebu sa bojí o syna a hovorí o porušení dohôd, ktoré pre šéfa ĽSNS zrejme neplatia.

Podľa Kotlebovej exmanželky Frederiky, ktorá s novým partnerom žije v Egypte prišiel Kotleba na návštevu chlapca ešte začiatkom apríla. „Bol s ním v hoteli od 4. apríla. Všetko vyzeralo byť fajn, žiadne problémy. Nič tomu nenasvedčovalo,” prezradila pre portál Šarm.

Problémy sa mali začať po tom, čo sa Kotleba rozhodol odcestovať so synom na Slovensko. „Keď Marian povedal, že Ľudko chce ísť na Slovensko, povedala som mu, že máme dohodu, že keď mu skončí škôlka, respektíve po záverečnej skúške, čo je o mesiac. Povedala som mu, že si ho môže vziať aj na celé leto,” ozrejmila Kotlebová. „S Ľudkom som si náhodne zavolala. Sám si vzal mobil a rozprávali sme sa. Povedal mi, že on ide na Slovensko, lebo už má aj letenku veľmi dlho kúpenú. Na to som volala s mojím ex a on mi arogantne povedal, že no a čo, že mu kúpil letenku. Ide so mnou, veď chce ísť,” uviedla. „Upozornila som ho, že nemá môj súhlas a nemá momentálne právo ho vziať.”

Podľa vlastných slov v tejto chvíli Kotlebova exmanželka rieši celú záležitosť s ambasádou. So samotným šéfom ĽSNS sa nám spojiť nepodarilo, pričom viac informácií nedokázal poskytnúť ani hovorca strany Martin Beluský. „O záležitosti, na ktorú sa pýtate, mám informácie iba z médií. Predseda je v zahraničí a dnes má priletieť, zatiaľ sme spolu neboli v kontakte," uviedol v utorok. Situáciu odmietol komentovať aj hovorca ministerstva zahraničných vecí Juraj Tomaga. „Pýtate sa na občianskoprávny spor medzi dvoma občanmi Slovenskej republiky," odkázal. Viac prezradiť nevedel ani niekdajší podpredseda Kotlebovej strany Milan Mazurek. „O tom nič neviem. Zaregistroval som správu, že v médiách sa písalo o ich rodinných vzťahoch, no do týchto záležitostí sa nemiešam, ani som sa nikdy nemiešal," odkázal.

Marian Kotleba - predseda strany Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Zdroj: Martin Baumann

Politik napokon so synom skutočne priletel, a to na letisko vo Viedni, kde ho odfotil fotograf týždenníka Plus 7 DNÍ. Hoci si zaiste mnohí mysleli, že si to namieri rovno za svojou mamou, aby mu pomohla so starostlivosťou o malého Ľudka, neurobí tak. „Každá stará mama si môže len priať, aby jej vnúča vyrastalo v pokoji. Neviem, či karanténu strávia v Bratislave alebo v Banskej Bystrici,“ povedala nám.

Expartnerka šéfa ĽSNS zatiaľ exmanželovi žiadne ultimáta dávať nechce. „Stále verím, že bude natoľko rozumný a syna mi vráti bez týchto strašných problémov. Nikdy by som to od neho nečakala, že dokáže zájsť až tak ďaleko," povedala.

Podľa experta na rodinné právo Milana Ficeka je v danom prípade dôležité najmä to, kde žije dieťa. „Ak v Egypte, potom sa k prípadu vzťahujú egyptské právne predpisy, a teda ťažko povedať či vôbec možno hovoriť o trestnom čine,” povedal. „Slovenské právo pozná tzv. odňatie dieťaťa, ktoré môže byť považované za únos, no pod pojmom „únos” sa rozumie skôr trvalé odňatie dieťaťa s úmyslom ho nevrátiť,” vysvetlil. „V každom prípade však slovenské úrady nemôžu riešiť skutky, ktoré sa stali na území cudzieho štátu. A nemajú právomoc rozhodovať o tom, či sa na tomto území stal, alebo nestal trestný čin,“ uzavrel.