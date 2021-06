Europoslankyňa Monika Beňová žije pomerne šťastný a pohodový život. Dokazujú to mnohé jej zábery na sociálnych sieťach, ale aj vlastnými slovami, ktorými opisuje, ako trávi svoj čas, aký ma na čo názor a podobne. Napriek tomu, že ide o neúprosnú političku, z jej slov a správania je viac než zrejmé, že ostrá je len v politickom boji. V súkromí robí maximum pre to, aby žila naozaj bez väčších starostí. To sa jej v súčasnosti darí aj vďaka partnerovi Ľubomírovi a najmä dcérke Lei.

Monika Beňová prežíva šťastné obdobie a prezradila recept, ako na to. Zdroj: facebook/ monika beňová

Žiadny stres a zášť, hádky a škriepky. To je to, čo Beňová vyznáva a radí to aj ostatným ľuďom. Svedčí o tom aj jej ostatný status, ktorý zverejnila na sociálnej sieti. "Pekný večer, milí pritelia. Máme za sebou pohodový rodinný víkend. Som šťastná žena s báječnými deťmi, skvelým partnerom a úžasnými priateľmi. Neriešim životy iných ľudí, nekritizujem, nevypisujem nenávistné či zlostné statusy a už vôbec nie komentáre. Žijem si svoj život, nie život niekoho iného. Keby tak robili všetci, sociálne siete by boli príjemným miestom, kam sa chodíme podeliť o radosť, spokojnosť a pekné chvíle. Žiaľ, nie je to vždy tak. No napriek tomu, ja vám každému tú radosť, spokojnosť a pekné chvíle prajem. A od zajtra aj úspešný pracovný týždeň, či pohodovú dovolenku," napísala Beňová.

K statusu pripojila aj pár fotiek zo spomínaného víkendu, počas ktorého spoločne s Ľubomírom a Leuškou šantili v bazéne.