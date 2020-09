Slovenská národná strana zostala po parlamentných voľbách pred bránami parlamentu. Už zajtra si budú delegáti strany voliť nového predsedu. O túto funkciu sa budú uchádzať dvaja kandidáti Andrej Danko a Anton Hrnko. O tom, aká je situácia v strane, sa denník Plus JEDEN DEŇ rozprával s podpredsedom SNS Jaroslavom Paškom.

Čo bolo podľa vás hlavnou príčinou pádu strany?

Hodnotenie príčin nechávam iným. Predovšetkým občanom, ale aj nezávislým odborníkom, analytikom. Priznám sa, očakával som lepší výsledok. Štyri roky sme dôsledne tlačili na zlepšovanie každodenného života našich občanov. Na udržanie dôvery verejnosti v politickú prácu SNS to však nestačilo.

Čo si myslíte, že SNS bude musieť zmeniť, aby mala šancu opätovne sa vrátiť do parlamentu?

Najskôr bude treba konsolidovať rôznymi nedorozumeniami narušené vzťahy a vrátiť sa k reálnej tímovej práci. Potom aktualizovať program tak, aby vhodne reagoval na zmenené politické pomery, riziká, aj hrozby. Následne bude potrebné získať silnú podporu členov a sympatizantov a nastaviť dôveryhodnú komunikačnú stratégiu. Bez dobre koordinovanej kolektívnej práce a silného, obetavého nasadenia všetkých našich štruktúr to asi nepôjde.

V prieskumoch verejnej mienky sa strana SNS pohybuje okolo troch, resp. pod hranicou troch percent hlasov voličov. Nebojíte sa, že v prípade predčasných volieb by ste nepresiahli túto „magickú“ hranicu, čo by znamenalo, že by ste nedostali ani príspevok od štátu?

Nerozmýšľame takýmto spôsobom a nebojíme sa. Je krátko po voľbách a verejnosť už vidí faloš, aj klamstvá o novej politickej kultúre, keď nám títo morálni zvrhlíci dosadili do čela štátu celú bandu nedovzdelancov, napriek tomu, že v predvolebnom ťažení celý čas tárali o nulovej tolerancii k prešľapom ústavných činiteľov. Rovnako má verejnosť možnosť vidieť lži o zodpovednom hospodárení. Naopak, my sme presvedčení, že je našou povinnosťou hovoriť o klamstvách, podvodoch a problémoch vlády a razantne bojovať za lepšie Slovensko.