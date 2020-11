Témou dňa je nepochybne plošné testovanie, všetkých však šokoval v pondelok večer teroristický útok vo Viedni. Máte nejaké nové informácie, najmä z vašej pozície, čo sa stalo a prečo k tomu došlo?

Máme nejaké informácie. Jednak tie, ktoré boli zverejnené v médiách, a, samozrejme, aj nejaké ďalšie, spravodajského charakteru, ktoré sme dostali viacerí členovia vlády. Pochopiteľne, je nám veľmi ľúto, že tento teroristický útok prebehol a ešte stále prebieha, nakoľko všetci útočníci neboli zlikvidovaní alebo zadržaní. Zároveň by sme veľmi radi chceli aj touto cestou vyjadriť úprimnú sústrasť ako vláde, tak aj obyvateľom Rakúska. Je to veľká tragédia. Dokazuje to, aká spoločnosť dokáže byť zjednotená v ťažkých chvíľach a zároveň aká neľahká situácia z hľadiska bezpečnosti dnes vo svete a aj v Európskej únii existuje. A tu hovoríme o útoku, ktorý prebehol v podstate niekoľko desiatok kilometrov od našich hraníc. Urobili sme aj isté opatrenia a minister vnútra veľmi promptne reagoval na základe pokynu predsedu vlády, aby sme zvýšili ostražitosť na hraniciach, ale aj v mestách a obciach na Slovensku, aby sa nám to jednoducho nedostalo až sem.

Už prvé informácie hovorili o tom, že páchatelia boli prívrženci Islamského štátu. Opatrenia, ktoré sa prijali, sú dlhodobejšieho charakteru, alebo len na krátky čas?

Situácia sa vyvíja, Rakúsko informuje okolité krajiny a celkovo členské štáty Európskej únie o tom, čo sa deje. Zverejnilo aj nejaký menný zoznam páchateľov útoku cestou policajnej komunikácie s inými krajinami, čiže jednotlivé krajiny vyhodnocujú, či mali záznamy o týchto ľuďoch, čo sú zač, či majú prepojenie na okolité štáty. To všetko prebieha a ja verím, že sa podarí aj medzinárodnou spoluprácou pochytať všetkých týchto útočníkov, ktorí ešte sú na slobode.

Ako ste povedali, udialo sa to len pár desiatok kilometrov od hraníc Slovenska. Všetkých asi zaujíma jediné - sme aj my v ohrození?

Netreba strašiť ľudí, ale zároveň treba byť veľmi obozretný. Predpokladám, že ľudia sledujú situáciu, ktorá je vo Viedni, mnohí z nás tam chodia na nákupy alebo na výlety. Nerobme si ilúzie, tak, ako my chodíme zo Slovenska do Viedne, tak isto určite aj tí ľudia, ktorí možno sú prívrženci rôznych teroristických organizácií, chodia z Viedne na Slovensko. O tom niet pochýb. Ľudia by mali dávať pozor a pozerať sa okolo seba a radšej hlásiť akúkoľvek podozrivú aktivitu policajnému zboru. Aby sme sa vyhli prípadnému podobnému útoku tak, ako sa nám to doposiaľ darilo.

Poďme k najdôležitejšej téme na Slovensku za ostatných pár dní, ktorou je plošné testovanie. Koľko hodín ste spali minulý víkend?

Nebolo to až také tragické, boli to zhruba tri až štyri hodiny, ale v priebehu posledných dvoch týždňov to bolo možno hodinu, hodinu a pol. Vtedy som len zavrel oči, hneď nato sa prebudil, osprchoval, prezliekol do druhého obleku a išiel do práce. To je údel toho všetkého, ale nechcem tu vyplakávať. Sú to komplikované procesy, mnohí vojaci pracovali doslova bez prestávky a je to aj taký príklad, že som tam s nimi, v operačnom veliteľstve. Oni vedia, že tak, ako oni robia, tak aj ja robím. Majú toho tí vojaci naozaj dosť a treba povedať, že ani studnica ich síl nie je nevyčerpateľná. Treba však ešte chvíľu vydržať a verím, že potom bude trošku čas aj na oddych.

Jaroslav Naď zvládol úspešne pilotné testovanie a aj prvé kolo plošného testovania. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Zastrešiť takú veľkú akciu bolo určite veľmi náročné, ale je to aj príležitosť. Čo bolo z vášho pohľadu najproblematickejšie, keď sa pozriete na celý proces zorganizovania a nastavenia?

Najproblematickejšie boli časové limity. Jednoducho v priebehu osemnástich dní zorganizovať pretestovanie celoplošne na celom území Slovenskej republiky, to je naozaj neskutočná výzva. Dokonca by som chcel povedať, že nerealizovateľná, ale nám sa to podarilo. Ale nepodarilo sa to iba ozbrojeným silám. Nepodarilo by sa nám to bez policajného zboru, hasičského zboru či zdravotníkov. To bola obrovská výzva zohnať približne pätnásťtisíc zdravotníkov na každý deň testovania a, samozrejme, treba vyzdvihnúť samosprávy. Oni to potom brali už ako takú osobnú hrdosť, keď chceli, aby to v každom meste a obci dopadlo dobre a aby sme ťahali za jeden povraz. Ide nám predsa o jednu vec, a to je zdravie na Slovensku, zdravie občanov - a toto je cesta. Ukazuje sa to aj z výsledkov dát, ktoré máme. Keď sme pretestovali Oravu a Bardejov dva týždne za sebou, zaznamenali sme zásadný, 55-percentný úbytok miery pozitívnych prípadov, čo je úžasné číslo. Veríme tomu, že takýmto spôsobom sa to bude prejavovať aj v tom ďalšom kole a že nám to pomôže znížiť úroveň nakazenia obyvateľstva. Samozrejme, budeme to robiť v súčinnosti s testovaním na hraniciach, aby sme si tú hnusobu, ako to mnohí familiárne volajú, nepritiahli znova zo zahraničia.

Pokračovanie na ďalšej strane