Hneď na začiatku rezonuje vaše priezvisko. Predsa len, váš strýko Robert Kaliňák je notoricky známy politik. Je to meno pre vás skôr výhodou alebo ani nie?

- Toľko, čo mi prinieslo pozitívneho, mi prinieslo aj negatívneho. Pre mňa to bola realita, s ktorou som sa musel naučiť žiť. Nehovorím, že to bolo nejako extrémne ťažké, ale vyvoláva to rôzne emócie, aj pozitívne, aj negatívne.



A z tých negatívnych reakcií? Máte konkrétny príklad?

- Niekedy bol môj názor diskreditovaný už len pre moje priezvisko.

Ľudia vás ešte príliš nepoznajú. Ste mladá krv v Smere. Študovali ste filozofiu. Nemáte obavy, že by vaša diplomovka bola predmetom skúmania? Máte čisté svedomie?

- Mám úplne čisté svedomie, naopak, teším sa, ak by sa stala predmetom skúmania, pretože by to bola jedna z tých čítanejších filozofických prác na Slovensku. Hoci ma filozofia vždy veľmi bavila, nemám pocit, že by slovenská filozofia zažívala výborné obdobie. Teda ak sa stane filozofická práca predmetom záujmu širokej verejnosti, tak ma to len poteší.

A pamätáte si na svoju obhajobu alebo najťažšiu skúšku?

- Svoju obhajobu som trošku domrvil, čo ma zamrzelo, pretože diplomovú prácu som mal veľmi dobre spracovanú, vzhľadom na to, akú som dostal spätnú väzbu od školiteľa aj oponenta. Pripravil som si nadstavbovú obhajobu, ale keď som videl, že v publiku sedia ľudia, ktorí si tú prácu ani neprečítali, tak som začal trošku zmätkovať.

Váš strýko pôsobil dlhé roky ako minister vnútra. Vy máte aký názor na jeho pôsobenie v politike?

- Veľmi dobrý. Sú za ním obrovské výsledky, či je to vstup do Schengenu, reforma ESO, alebo takmer tisíc hasičských áut, ktoré sa dostali do rôznych dedín práve vďaka nemu. Takisto policajti dostali konečné dobré zariadenia, nové autá, zbrane, oblečenie. To značí, že sú za ním jednoznačné výsledky.

Na druhej strane boli tam aj kauzy spájané s jeho menom. Od Hedvigy Malinovej cez únos vietnamského podnikateľa až po obchodné transakcie s Ladislavom Bašternákom. Nevyrušovali vás tieto kauzy?

- Tieto kauzy dokázal vždy veľmi dobre vysvetliť tam, kde to bolo potrebné. Až na výnimku širokej verejnosti. Kde som aj ja ešte musel ešte v tínedžerských rokoch dovysvetľovať niektoré veci, ktoré som si musel naštudovať. Ale myslím si, že všetky pochybnosti, ktoré boli okolo tých káuz, ktoré ste vymenovali, sa mu podarilo veľmi dobre vysvetliť.