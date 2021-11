Ešte stále je pomerne aktuálna informácia, že Najvyšší súd prepustil na slobodu exprezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara. Ako vnímate jeho obvinenia?

- Snažím sa nekomentovať v týchto záležitostiach rozhodnutia súdu. Robil som 15 rokov advokáta a rešpektujem jeho rozhodnutie.

V čase, keď bol Tibor Gašpar prezident Policajného zboru, boli ste vy predseda parlamentu, takže týka sa to minulej vlády, teda aj vás.

- S pánom Gašparom sme neboli v bezprostrednom pracovnom kontakte, takže nijako sa ma to priamo netýka. Myslím si, že akékoľvek podozrenia by mali byť však objektívne vyšetrované. Mne neprináleží komentovať osudy žiadnych politikov a funkcionárov. Politici by mali v prvom rade riešiť problémy spoločnosti a ľudí.

Áno, ale obvinenia Tibora Gašpara vplývajú aj na spoločnosť. Keďže je možné, že politické špičky sú zapletené v korupčných škandáloch.

- To, čo ma mrzí pri týchto záležitostiach je to, že často média vedia oveľa skôr a viac ako samotní aktéri. Aj v Rakúsku je napríklad vyšetrovaný bývalý predseda vlády Sebastian Kurz a neviem si predstaviť, že by unikli čiastkové informácie z vyšetrovacích spisov. Tiež som sa stal obeťou. Manipulatívne unikli nejaké nahrávky aj prepis kontaktov, ktoré mi posielal Marian Kočner. Videl som ho raz v živote. Bolo to zneužité v politickom boji a bolo to časované. Vtedy potrebovali moju osobu zosmiešňovať, pretože určité kruhy sa báli, že budem kandidovať na prezidenta. V tom období som bol druhý v prieskumoch, po Mirovi Lajčákovi.

Ako to vnímate dnes?

- Z pozície opozičného politika to vnímam inak. A nechcem to komentovať, kým to nebude riadne vyšetrené. My sme sa tu naučili byť sudcami a katmi. Hádame sa. Popritom sa zamýšľam, prečo ešte nevyšetrujú riaditeľa Okresného úradu práce v Pezinku, ktorý podpísal namiesto zmluvy so živnostníkmi zmluvu s eseročkou, ktorá bola v likvidácii.

Polícia sa vyjadrila, že to rieši. Už označila aj osoby, ktoré údajne nesú za tento škandál zodpovednosť.

- Čo by s nami robili, keby sme sa správali ako oni? Či už je to to, čo sa udialo v Pezinku.

Pred chvíľou ste povedali, že nemáme byť sudcovia a počkať na vyšetrovanie a teraz tvrdíte, že to, čo sa stalo s údajnými dotáciami pre živnostníkov v Pezinku je hotová vec, hoci sa prípad len vyšetruje.

- Zamýšľam sa nahlas. Viete, čo so mnou robili za rigoróznu prácu. Mal som trestné konanie, kde som jasne obhájil to, že som citoval autorov a mám ju v poriadku. Nakoniec sa ukázalo, že ani Matovič, ani Gröhling či Kollár nemali v poriadku svoje práce.

Boris Kollár kvôli kauze svojej diplomovky neodstúpil, hoci to všetci po jeho predchodcovi Dankovi chceli. Zdroj: Michal Svítok

Prijali zákon, ktorý má v budúcnosti takýmto situáciám zabrániť, hoci áno, titulov sa nevzdali.

- Aj Kollár, aj Matovič, aj Gröhling si tituly ponechali. Na rozdiel od Borisa Kollára som päť rokov poctivo študoval na Univerzite Komenského a nechodil som do kaviarne s indexom, ako to robili títo chlapci počas troch rokov.

Boris Kollár chodil do kaviarne s indexom?

- Samozrejme, že sú takéto informácie. Ja som bol aj rok na vojne, na rozdiel od neho, ktorý klamal a podvádzal s modrou knižkou. A nebola to zábava. Nevšímam si ani škrekot ministra Naďa, ktorý v živote na vojne nebol. Vedel by som o veľa veciach rozprávať. No to, čo sa deje na Slovensku v poslednom období, je politická štvanica, ktorú začal Igor Matovič. Tak ako v minulosti vykrikoval na tribúne: „Keď stretnem Danka rozbijem mu h....“, a potom urobil tlačovku, kde povedal že som poslal za ním ľudí, ktorí ho mali zabiť, a tak dnes pokračuje ďalej. Tie extrémy, čo robil vtedy, sa preniesli do spoločnosti aj dnes.

Voľby vyhral napriek tomu, že ako hovoríte, taký, ako bol vtedy, je aj dnes.

- Voľby vyhrali krvavými očami a dnes vidno, že neboli pripravení na riadenie štátu. Nezvládajú žiadnu oblasť. Spoločnosti ponúkli len „hurá“ témy, popritom štát zadlžili o 9,6 miliárd eur, zdvihli dane živnostníkom. Pozrite sa, aký chaos je dnes v hoteloch, keď sa zamestnanci dali zaočkovať a napriek tomu nemôžu ísť do práce. Sme jediný štát, ktorý sa v lete zatvoril, jediní sme testovali občanov.

Svojich obyvateľov testovali viaceré štáty.

- Nerobili to hurá systémom. Smiali sa z nás v okolitých štátoch. Stále som v kontakte s lídrami okolitých štátov. Napríklad, keď nariadili vysypať štrk na hranice, keď prikázali turistom byť v hotelových izbách.

To robili aj iné štáty a treba povedať, že je to situácia, ktorá tu ešte nebola a viaceré štáty bojujú, niekedy aj rozpačito, s pandémiou.

- Ale okolité štáty to riešia s rozumom. My sme si v lete odohnali turistov. Viete, že cestovný ruch je moja srdcovka. Veľmi zle sa mi pozeralo v lete na to, ako českí turisti rušili rezervácie v hoteloch a odchádzali do Maďarska a Rakúska. Teraz sa dejú obdobné veci. V Poprade sú hotely zatvorené, v Kežmarku otvorené. A v Poľsku sú úplne iné pravidlá. Prečo Únia nenastavila jednotné pravidlá? Ona by mohla byť tou autoritou. Potom by tu nebol taký chaos a pokusy.

Keď nás stále porovnávate s ostatnými krajinami, tak treba povedať, že zaočkovanie Slovákov oproti krajinám Únie je veľmi nízka. Je to aj zásluhou opozície, ktorá silno bojuje proti opatreniam či očkovaniu. Takže aj vy máte maslo na hlave.

- V prvom rade treba povedať, že Slovensko stratilo tri mesiace po dovoze ruskej vakcíny Sputnik V.

Článok pokračuje na ďalšej strane.