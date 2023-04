Do predčasných parlamentných volieb, ktoré budú 30. septembra, zostáva menej ako šesť mesiacov. Časť voličov už teraz vie, ktorej politickej strane vo voľbách hodí svoj hlas. V prieskume, ktorý pre denník Plus JEDEN DEŇ exkluzívne vykonala agentúra MNFORCE, sme sa potenciálnych voličov opýtali otázku: „Aké hodnoty by mala presadzovať vaša ideálna politická strana, ktorej by ste dali v najbližších voľbách svoj hlas?“ Respondenti mohli označiť niekoľko z uvedených možností a niektoré odpovede poriadne prekvapili!

Podľa aktuálnych nálad by u Slovákov najviac zabodovala strana, ktorá by najväčší dôraz kládla na zdravotníctvo, opravu starých a výstavbu nových nemocníc. S hodnotami tejto strany by sa vedelo stotožniť až 43 % respondentov.

Slovenským voličom by bola sympatická aj strana, ktorá by sa zaujímala o riešenie domácich problémov a menej by sa venovala Ukrajine. Takáto strana by bola sympatická pre 40 % respondentov. Pre 32 % opýtaných by bol sympatický politický subjekt, ktorý by sa zameral na sociálne otázky, a o percento menej preferuje stranu, ktorá by vládla pokojne a kompetentne.

Na opačnom konci rebríčka „hodnôt ideálnej strany“ skončili tie, ktoré by sa snažili o väčšiu orientáciu našej krajiny na Rusko, o presadzovanie liberálnych hodnôt alebo o riešenie klimatickej krízy. Tieto témy Slovákov zatiaľ veľmi neoslovujú, sympatické sú len pre 6 až 8 % účastníkov prieskumu.

„Prvé miesto pre vládu venujúcu sa zdravotníctvu je plne v súlade s dlhodobými trendmi verejnej mienky na Slovensku – zdravie je apolitická téma a dotýka sa všetkých bez rozdielu. Najmenej potom bodujú politicky jasne zadefinované témy, ako sú orientácia na Rusko alebo zlepšovanie podnikateľského prostredia, ktoré oslovujú len časť voličov,“ hodnotí výsledky prieskumu pre náš denník sociológ Miloslav Bahna. Politológ Grigorij Mesežnikov dopĺňa, že ide o takzvané chlebové témy, ktoré sa dotýkajú každodenného života ľudí. „Sociálne otázky vždy vyhrávajú voľby. To, že sa teraz nehovorí o korupcii ako o hlavnej téme, ako to bolo v minulosti, je dobrou vizitkou pre súčasnú vládu,“ mieni Mesežnikov.

Politológ Grigorij Mesežnikov. Zdroj: archív

Z prieskumu vyplynulo aj to, ktorý z politikov by podľa ľudí v budúcnosti vedel kompetentne a pokojne viesť Slovensko v pozícii predsedu vlády. Respondenti pritom mohli označiť jedného až troch politikov. Najlepšie dopadol Peter Pellegrini z mimoparlamentného Hlasu-SD, o ktorom si to myslí 35 % respondentov. Podľa politológa Mesežnikova si Pellegrini zaistil líderstvo v prieskume tým, že sa prezentuje ako vecný a menej konfliktný politik. „V jeho prípade ide o kombináciu politických sympatií strany Hlas a imidžu pokojnejšieho politika,“ myslí si odborník.

Na druhom mieste skončil šéf Smeru-SD Robert Fico s podporou na úrovni 27 % a na treťom sa s výrazným odstupom umiestnil predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár, ktorého si za premiéra vie predstaviť 15 % opýtaných.

„V prípade Roberta Fica ide zjavne o sympatie k tomuto politikovi, pretože účastníci prieskumu očividne nebrali do úvahy časť otázky týkajúcu sa pokojného a kompetentného vládnutia. Tí ľudia, ktorí mu vyslovili podporu, totiž asi majú krátku pamäť a zabúdajú, aké ‚kompetentné vládnutie‘ sme tu za Fica mali. Rovnako respondenti asi nezohľadňovali fakt, že za jeho éry tu panoval mafiánsky štát, a ani to, čo momentálne šéf Smeru predvádza ako aktér proruského vplyvu,“ hodnotí Grigorij Mesežnikov.

Prekvapením je umiestnenie Borisa Kollára, ktorý skončil v ankete na treťom mieste. Politológ za tým vidí jeho menej intenzívnu účasť na rôznych kauzách a konfliktoch. „Veľkú rolu zohrala aj jeho rétorika, keď sa staval do pozície riešiteľa vnútrokoaličných problémov. Zrejme sa mu podarilo navodiť dojem, že on s týmito konfliktmi nie je spojený a nie je v nich zaangažovaný,“ myslí si odborník.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár (Sme rodina). Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Súčasného premiéra Eduarda Hegera (Demokrati) by si opätovne vo funkcii vedelo predstaviť 13 % oslovených. Slušný výsledok v prieskume dosiahol aj bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Napriek tomu, že už niekoľko mesiacov nie je politicky činný, 12 % respondentov si myslí, že by ako premiér vedel kompetentne a nekonfliktne viesť našu krajinu. „V pozícii ministra sa osvedčil a mal štátnické vystupovanie. Nebol súčasťou konfliktov, a ak sa aj púšťal do nejakej kritiky, tak bola adresná a nemala charakter stranícky podloženého útoku, ale skôr to bola kritika pre hodnotové veci, ako napríklad nesúlad so zahraničnou politikou Slovenska,“ vysvetľuje politológ.

Richarda Sulíka (SaS), Mikuláša Dzurindu (Modrí) či Mariana Kotlebu (ĽSNS) by za dobrého premiéra považovalo len 7% respondentov. Ešte horšie dopadli šéf KDH Milan Majerský a líder OĽaNO Igor Matovič. Za najmenej kompetentných riadiť krajinu ich považuje zhodne po 6 % opýtaných.

Exkluzívny prieskum pre denník Plus JEDEN DEŇ vykonala agentúra MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov online metódou zberu dát CAWI od 29. marca do 3. apríla 2023.

