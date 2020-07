Dôležitou súčasťou spoločného stretnutia bola ekonomika. Obehová ekonomika, čistá mobilita, digitalizácia – práve toto sú totiž podľa prezidentky témy, ktoré by mali patriť medzi priority Slovenska v najbližších rokoch. Zdôrazňuje, že je to dôležité, najmä ak chceme naplno využiť historickú príležitosť, ktorá sa nám ponúka v rámci európskeho plánu obnovy.

Zuzana Čaputová Borut Pahor stretnutie v záhrade Prezidentského paláca. Cieľom iniciatívy prezidentky SR je vytvoriť priestor pre aktívnejšiu spoluprácu a nové príležitosti pre slovenských podnikateľov v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre modernizáciu našej krajiny Zdroj: Martin Baumann

Kto by si myslel, že takáto zahraničná návšteva sa udeje len tak, ten by sa veľmi mýlil! Prezidentský palác potvrdil, že príprava oficiálnej návštevy trvá niekoľko týždňov, ba až mesiacov. „Od hľadania vhodného termínu cez definovanie obsahovej časti rokovaní, zloženie jednotlivých delegácií až po výber menu. Je to komplexný proces, do ktorého sú zahrnuté rôzne odbory v rôznom čase príprav v spolupráci s pani prezidentkou,“ potvrdila riaditeľka odboru komunikácie Martina Goffová.

V tomto prípade je ťažiskom najmä spoločné slovensko-slovinské podnikateľské fórum, ktoré sa bude konať v rámci oficiálnej návštevy slovinského prezidenta. Preto je tematicky zamerané na firmy, ktoré rozvíjajú konkrétne riešenia v oblasti inovatívnej a environmentálne udržateľnej výroby a služieb.

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová sa fotí s obyvateľkou Trnavy počas návštevy mesta Trnava v stredu 8. júla 2020. FOTO TASR - Lukáš Grinaj Zdroj: Lukáš Grinaj

Martina Goffová z tímu prezidentky potvrdila, že formálna časť zahŕňa aj prípravu a štúdium podkladov, ktoré obsahujú najdôležitejšie informácie o danej krajine, našej ekonomickej a medzinárodnej spolupráci. „Zároveň sú súčasťou všetky naše stanoviská v oblastiach, ktorých sa jednotlivé rokovania dotknú. Príprava pani prezidentky si teda vyžaduje detailné preštudovanie týchto materiálov, ktoré jej po finalizovaní podkladov zaberie niekoľko hodín. Príprava príhovoru je tiež súčasťou takéhoto procesu,“ povedala našej redakcii.

Na snímke je Zuzana Čaputová na prechádzke mestom k prvému výročiu inagurácie v Bratislave. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Keďže jedným z hlavných výstupov tejto zahraničnej návštevy má byť zlepšenie spolupráce slovenských a slovinských firiem, prezidentka pozvala na Slovensko aj ministra hospodárstva a biznis delegáciu, ktorá sem prišla nadviazať nové kontakty spolupráce so slovenskými firmami v oblastiach inovatívnej a environmentálne udržateľnej výroby a služieb. „Prezentovať sa budú firmy podnikajúce v elektromobilite a nabíjacej infraštruktúre, ekologickejšej výrobe materiálov a plastov, nakladania s odpadmi, automatizácii a digitalizácii,“ vysvetlila Goffová s tým, že na stretnutiach je nezanedbateľnou časťou aj vizuálna stránka hlavy štátu.

Na snímke slovenská prezidentka Zuzana Čaputová počas otvorenia slovensko-slovinského biznis fóra 22. júla 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar Zdroj: Pavol Zachar

Zuzana Čaputová si niekoľkokrát vyslúžila pochvalné slová od odborníkov, a to najmä za to, ako reprezentuje úrad prezidenta nielen doma, ale aj v zahraničí. Pamätná je jej návšteva Maďarska, kde zaujala príhovorom, ale aj outfitom, ktorý pri oficiálnom stretnutí zvolila.

To, že si prezidentka zakladá aj na hlbšom význame svojho odevu, potvrdila aj Goffová z jej tímu. „Čo sa týka vizuálnej stránky, pani prezidentka sa na takýto typ podujatí vždy zverí do rúk svojej kaderníčke a vizážistke, ktoré ako skúsené profesionálky zvládnu celú úpravu cca za 1-1,5 hodiny. Oblečenie pani prezidentky sa volí vždy vzhľadom na to, aby bolo reprezentatívne a vyjadrovalo slávnosť chvíle a úctu k hlave štátu inej krajiny,“ vysvetlila.

Na snímke slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a slovinský prezident Borut Pahor počas stretnutia v Prezidentskom paláci 22. júla 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann Zdroj: Martin Baumann

Originálne a osobné dary

Samostatnou časťou zahraničných návštev je vzájomné odovzdanie darov. A práve výmena prezentov so slovinským prezidentom bola poriadne nevšedná. Nakoľko prezidentka vidí budúcnosť krajiny v inováciách rozhodla sa moderne a kreatívne pristúpiť aj k daru pre prezidentského kolegu. O Borutovi Pahorovi sa vie, že je vášnivým športovcom. „Jeho delegácia požiadala o ubytovanie pri Dunaji, nakoľko slovinský prezident veľmi rád behá,“ prezradila nášmu denníku Martina Goffová.

Práve to, ale aj Biznis fórum, ktoré sa venovalo téme inovácií, boli inšpiráciou pre originálny dar. „Vznikol nápad, že by sme prezidentovi Slovinska mohli darovať dizajnérske slovenské bežecké tenisky. Nakoľko sa venuje aj cyklistike, rozhodli sme sa pridať aj dres,“ odhalila Goffová s tým, že oba dary sú vyrobené na mieru, personalizované a na jazyku tenisky je dokonca meno prezidenta.

Prezidetnka Zuzana Čaputová si svojim kolegom vymenili oficiálne darčeky. Zdroj: Prezidentský palác

Domácich výrobcov sa prezidentka rozhodla zapojiť do tvorby daru aktívne, nakoľko dizajn vo farbách Slovinska nechala navrhnúť práve ich. To, že naše a Slovinské farby sú identické, je s ohľadom na budúcu spoluprácu priam symbolické. Prezidentka pritom lokálnych výrobcov a dizajnérov takto nepodporila po prvý raz, ale dáva im prednosť v prípade svojich outfitov, ale aj originálnych doplnkov. Produkty slovenských šikovných rúk si vďaka nej odnesie aj oficiálna štátna návšteva.

Borut Pahor daroval Zuzane Čaputovej športové trekové palice, čo našu hlavu štátu veľmi potešilo. „Turistické palice, ktoré venoval pani prezidentke Borut Pahor, sú produktom slovinskej technologickej inovácie. Majú špeciálny zaoblený tvar, ktorý sa prispôsobuje pri chôdzi a zjemňuje nárazy. Pani prezidentku dar veľmi potešil a určite ho využije. Aj pán prezident sa z darčekov veľmi tešil, pretože boli osobné a vymyslené špeciálne na základe jeho záľuby v športe,“ dodala Goffová.